- Orasul Istanbul a fost paralizat sambata de ploi torentiale, care au provocat moartea unei persoane, si inundatii de proportii ce au afectat o parte din Marele Bazar, unul din siturile istorice ale celui mai mare oras din Turcia, potrivit AFP.

- Furtunile puternice și ploile torențiale din nordul Spaniei au facut ravagii in mai multe orașe din Provincia Navarra. In urma inundațiillor o persoana și-a pierdut viața.Trupul neinsuflețit al unui barbat, in varsta de 25 de ani, a fost gasit intr-o mașina luata de ape.

- Potrivit unui comunicat al IGPF, sambata dimineata, la ora 03,20, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat (judetul Dolj), s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean turc la volanul unui autocamion marca Volvo, inmatriculat in Turcia. Acesta transporta pepeni din Turcia in Germania. In…

- Luni dimineata, un accident cumplit s-a produs la Racaciuni, Bacau. Un om si-a pierdut viata si alti doi au gost raniti, dupa ce un TIR a strivit o masina intr-un gard si a intrat intr-o casa.

- Ploile torențiale de simbata dupa amiaza au dat de lucru pompierilor militari suceveni. Aceștia au intervenit pentru evacuarea apei dintr-un subsol si dintr-o curte din Vatra Dornei. In zona respectiva se produc astfel de probleme de fiecare data cand ploua mai zdravan și asta din cauza canalelor de…

- Ploile torentiale au provocat marti inundatii in zone intinse din centrul si estul Japoniei, iar Agentia Meteorologica a Japoniei (JMA) a avertizat in legatura cu posibile alunecari de teren si o crestere a nivelurilor raurilor, relateaza Xinhua.