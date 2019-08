Playlist-ul de mainstage powered by Pepsi

Stiri pe aceeasi tema

- Tommy Cash și Salvatore Ganacci s-au intalnit la Tomorrowland și au anunțat ca vor lansa in curand o piesa impreuna. Reamintim ca atat Salvatore Ganacci, cat și Tommy Cash, la cele mai recente apariții in Romania au pus piesa lui Adrian Copilul Minune, „Așa sunt zilele mele”. Video cu momentul, mai…

- Salvatore Ganacci a fost și anul acesta invitat sa mixeze pe mainstage-ul Tomorrowland. De data asta, nu doar ca l-a adus pe Tommy Cash alaturi de el, amandoi punand cate o manea la festivalurile din Romania la care au fost invitați, dar și-a și inceput show-ul intr-un mod inedit. In timp ce povestitorul…

- Duminica – 14 august 2005 – e o data magica in istoria Belgiei. O tara cunoscuta pentru bere, ciocolata, waffles, piatra de pavaj, diamante, French fries, midii si „muschi” – toata lumea-l stie pe Jean-Claude Van Damme… la toate acestea din 14 august s-a mai adaugata ceva care marcheaza istoria Belgiei:…

- Gata! Așteptarea a luat sfarșit! Virgin Radio Romania s-a mutat la mare! Lidl Romania si Virgin Radio Romania te așteapta cu multe concursuri și premii pe plaja Roma Beach din Mamaia Nord! DJ-ii Virgin Radio Romania vor fi acolo, așa ca distracția va fi asigurata. Vino alaturi de noi sa traiești experiența…

- Electroshock revine vara asta cu a doua ediție și cu o locație complet noua. De data aceasta ne vedem pe plaja Roma Beach din Mamaia Nord. Incepem pe 27 iunie și continuam, in fiecare sambata, pana pe 16 august. Te invitam alaturi de noi la cele mai tari #party-uri de la malul marii. Powered by... View…

- Virgin Radio Romania iți aduce cele mai cool festivaluri la tine in difuzoare. Anul acesta, pentru al treilea an la rand, cel mai mare festival din lume, Tomorrowland, se aude LIVE la Virgin Radio Romania. Așa ca, in zilele de 26, 27 și 28 iulie nu iți face program. Iți aducem vibe-ul Tomorrowland in…

- Ai auzit ca, pana in 2050, oceanele vor conține o cantitate mai mare de plastic decat de pește? Bogdan, Shurubel și Ionut dezbat subiectul in direct in matinalul Virgin Radio Romania: Daca faci parte dintre cei ce se gandesc la binele planetei, poți face un gest mic, cu impact mare: in loc de sticlele…

- ”Senorita”, piesa care s-a auzit in premiera mondiala la Virgin Radio Romania, este fix ce iți trebuie pentru un weekend senzual. Shawn Mendes și Camila Cabello au reușit o colaborare foarte mișto din care trebuie sa ramai cu ideea ca tot ce conteaza este sa ai langa tine omul potrivit. Restul e pasiune!…