- La data de 16.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului O. S. C., pentru savarsirea infractiunii de tentativa la importul si transportul de droguri…

- Multe dintre plantele care impodobesc milioane de apartamente nu sunt deloc sanatoase si ar fi bine daca am sta departe de ele. Primul pe lista este cactusul. Sucul florilor de cactus ascund o substanta - al...

- Sunatoarea este bogata in substante rașinoase, uleiuri tari și esențiale, vitaminele PP și C, acid nicotinic, vitamina B4, caroten și glicozide. In popor este cunoscuta drept leac impotriva a 99 de boli....

- Un raport al Parlamentului European privind emisiile cu efect de sera plaseaza Romania pe locul 10 in topul statelor membre, raportat la cantitatea de noxe emisa in atmosfera. Documentul nu tine insa cont nici de gradul de industrializare a statului monitorizat si nici de populatie.

- Ceea ce urmeaza sa-ti prezint este un amestec puternic care are capacitatea de a ucide toate bacteriile din corp, avand proprietati antivirale si antifungice si imbunatatind circulatia sangvina, scrie secretele.com. Citeste si Ce boli poti trata cu hrean Acest "amiral" al antibioticelor…

- Știați ca fumatul este unul dintre principalele motive pentru care aveți carențe de vitamina C, intreaba secretele.com. Tocmai de aceea, trebuie sa aveți inclus in dieta zilnica fructe și legume bogate in aceasta vitamina precum maceșe, catina, kiwi, patrunjel, ardei grași, capșuni portocale și broccoli.…

- Fortele turcesti ar putea intra "in orice moment" in orasul Afrin, bastion al unei militii kurde sustinute de SUA in nord-vestul Siriei, a afirmat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de AFP."Obiectivul este acum Afrin. De acum, (orasul) Afrin este incercuit. Suntem in fata…

- Plantele medicinale cu efect sedativ au, in general, un statut prietenos, pentru ca ne duc in primul rand cu gandul la beneficiile lor terapeutice. Doar ca unele dintre ele dau, ca si medicamentele, reactii adverse, pe care trebuie sa le luam in calcul, chiar si cand ne preparam din aceste buruieni un…

- Toti conducatorii auto cu masini mai vechi de 12 ani sunt vizati. Acestia ar putea avea noi beneficii daca renunta la vechea masina, cel putin asta prevede un proiect inregistrat recent la Senat, ce are ca scop eliminarea autovehiculelor foarte vechi si poluante. Conducatorii ar putea primi in schimb…

- Fiat-Chrysler ar putea scoate diesel-urile din oferta sa de vehicule pentru pasageri, pe fondul scaderii cotei de piata a acestui tip de combustibil in Europa, dar si fiindca vor fi tot mai ridicate costurile cu dezvoltarea de motoare care sa respecte reguli tot mai stringente de mediu, scrie Financial…

- Partidul Comunist Chinez (PCC) s-a pronuntat in favoarea ridicarii limitei constitutionale de doua mandate pentru presedintele tarii, deschizand astfel calea mentinerii la putere a actualului sef de...

- Scandalul produselor lactate care nu conțin lapte este departe de a se potoli. Mari producatori din acest domeniu sunt invinuiți ca fac abuz de grasimi vegetale la producerea unor derivate din lapte.

- Cu totii ne dorim un abdomen plat, care sa ne contureze armonios linia corpului. Insa, in realitate, lucrurile nu stau intotdeauna asa cum ne dorim. Grasimea viscerala, tipul care se gaseste...

- Cea mai inalta instanta administrativa germana, in Leipzig, va decide joi daca marile orase germane au dreptul de a interzice diesel-urile vechi, decizia putand sa afecteze 15 milioane de masini, scrie Reuters. Scandalul Volkswagen a afectat grav imaginea masinilor diesel si ponderea acestora in totalul…

- De acest lucru s-a convins și un barbat din Johannesburg, imediat dupa ce soția lui a fost rapusa de o boala crunta: cancer, scrie avantaje.ro. Dar peste ani de zile, barbatul va avea surpriza vieții sale, ultima surpriza pe care soția decedata i-o facuse. Citeste si O femeie din Turcia, condamnata…

- Ceai de ceapa. Istorie si origini Ceapa este cultivata si folosita inca din antichitate. Ceaiul de ceapa salbatica era folosit de mamele din tribul Blackfeet pentru a transfera proprietatile sale benefice catre bebelusii lor. In schimb, tribul Cheyenne folosea ceaiul de ceapa pentru reduce…

- Serviciile de car sharing ce folosesc vehicule electrice si autonome ar putea, in viitor, sa elimine dorinta clientilor de a-si conduce propriile masini in fiecare zi si, astfel, sa nu mai fie nevoie de productia in masa a acestora. Declaratia ii apartine lui Simon Humphries, noul sef de design de…

- Google a lansat, pe unele piete emergente, aplicatia Gmail Go. Aceasta este o versiune „Lite” a celei originale. Gmail Go ocupa putin spatiu in telefon - are doar 9,5 MB. Prin comparatie, Gmail ocupa aproximativ 25 MB. Aplicatia fost gandita pentru smartphone-uri cu putin spatiu de stocare si hardware…

- Google Search trece incepand de astazi printr-o serie de schimbari, compania fiind nevoita sa elimine doua functii importante. Aceste miscari au fost necesare, intrucat Google a ajuns la o intelegere cu Getty Images, in urma unui proces care acuza ca motorul de cautare aduce prejudicii, intrucat oricine…

- Plante vampiri energetici Orhideea este deosebit de periculoasa pentru casa in care locuiesc oameni nehotarati, cu vointa slaba. Pentru acestia, orhideea functioneaza ca o pompa, absorbintu-le energia. Cel mai acut, vampirismul orhideei se manifesta dis-de-dimineata si in timpul noptii. Feriga este…

- Mihaela Buzarnescu (43 WTA) a reusit o victorie entuziasmanta in runda a doua a turneului "Premier 5" de la Doha, reusind sa o invinga pe Jelena Ostapenko (favorita numarul 6), detinatoarea titlului de la Roland Garros, scor 6-1, 6-3.Se actualizeaza.

- Parlamentarii europeni au votat zilele trecute, cu o majoritate covarșitoare, renunțarea definitiva la ora de vara. Acest lucru nu devine, insa, obligatoriu pentru toate statele member, urmand ca fiecare stat in parte sa decida daca decizia este oportuna sau nu, asumandu-și firește, in cazul in care…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei...

- Ierburile aromatice pe care le folosim la mancare, pot fi mai mult de atat. Plantate in ghiveci si lasate in bucatarie pot fi plante decorative care parfumeaza si improspateaza aerul. Unele dintre ele sunt foarte usor de plantat si de...

- Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a declarat vineri ca, in sedinta plenara a Comitetului Regiunilor, de la Bruxelles, de la sfarsitul anului trecut, a fost adoptat raportul sau cu privire la aplicarea directivelor de mediu in vederea restabilirii echilibrului intre activitatea…

- Dieta cu hrisca. Planul alimentar si reguli de urmat Dieta cu hrisca este foarte populara pe meleaguril noastre, mai ales in zonele din nordul tarii. Planul alimentar pentru dieta cu hrisca Nu exista confuzii in ceea ce priveste alimentele care stau la baza acestei diete, pentru ca ele…

- Cercetatori japonezi au anuntat ca au dezvoltat o metoda de cultura foarte rapida a foliculilor capilari care ar putea permite, in timp, eradicarea calvitiei sau remedierea pierderilor parului provocate de chimioterapie sau de anumite boli, scrie AFP.

- Legea, ce fusese anterior aprobata cu o larga majoritate de Camera Comunelor in 2016, prevede schimbarea unui vers din imnul "O Canada" din "Adevarata dragoste de tara domneste in fiii tai" in "Adevarata dragoste de tara domneste in noi toti". Cantecul, compus de Robert Stanley Weir in 1908, a devenit…

- Injectarea unor cantitati infime de agenti de stimulare a sistemului imunitar direct in tumori solide la soareci poate elimina orice urma de cancer, inclusiv metastaze netratate, conform unui studiu realizat de cercetatori de la Scoala de Medicina a Universitatii Stanford, SUA.

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat joi Guvernului,sa elimine supraacciza la carburanti „pentru a proteja industria de transport si implicit populatia”, avertizand ca, in caz contrar, vor creste tarifele de transport atat la marfa, cat si la pasageri.

- In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comuna de control a descoperit in buzunarul hainei unui cetațean din R. Moldova substanțe vegetale care au reacționat pozitiv testul canabis, respectiv efedrina. Cercetarile pentru savarșirea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc pentru consum…

- Forte ale politiei ruse au patruns duminica in sediul de campanie din Moscova al principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, si au inceput sa interogheze persoanele aflate inauntru, potrivit imaginilor difuzate online de sustinatori ai lui Navalnii, relateaza Reuters.Roman Rubanov,…

- Sa vorbim despre beneficiile piscinei pentru femeile insarcinate... Da, sint gata sa ma cert cu ginecologul dvs. despre beneficiile incredibile ale piscinei pentru femeile insarcinate! Acest lucru este necesar, pentru ca: • stabilizeaza tensiunea arteriala • elimina diagnosticul "inexistent" al tonului…

- Inspectorul scolar general din Caraș Severin, Ioan Benga vrea sa elimine toate chioșcurile din jurul unitaților de invațamțnt. El a solicit sprijin autoritaților județene, menționțnd ca acestea vand cafea și alimente nesanatoase, de tip fast-food, pline de e-uri.

- Un elev din clasa a douasprezecea, de la un liceu din Buzau, a murit dupa ce a consumat etnobotanice timp de patru ani. Le cumpara de pe internet. Organele i-au cedat rand pe rand, iar medicii nu l-au mai putut salva. Statisticile arata ca unul din sapte elevi s-a drogat macar o data, iar pe internet,…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a declarat, vineri, intrebat daca i s-a propus functia de premier, ca este o varianta foarte buna de inginer agronom si ca ramane in activitatea sa de inginer agronom "cautand in sol cu mintea si cu degetele solutii pentru a creste plantele…

- Toate speciile de aloe sunt considerate medicinale, cu exceptia plantei cultivata de noi in ghivece ca ornamentala. Gelul de aloe, infuzia, decoctul si maceratul obtinute din speciile medicinale au actiune antiinfectioasa, respectiv antibacteriana si antivirala remarcabila.

- "Un Guvern cu 28 de ministere e cam mult. Eu mi-as dori sa inceapa cu 1. Ca-s 11, ca-s 19, sa inceapa cu 1. S-au creat de-a lungul timpului o multime de pui. Le-as dori comasate la loc. Elimina birocratia. Sa limitam cheltuielile, sa eficientizam actul administratiei publice", a declarat seful Guvernului,…

- Taxify elimina taxele suplimentare aplicate pentru cursele catre Aeroportul International “Henri Coanda” si localitatea Otopeni, conform unui mesaj transmis de catre companie. 0 0 0 0 0 0

- Plantele de casa fac mai mult decat o sa aduca luminozitate si culoare in designul unei incaperi. Ele ofera si beneficii reale pentru sanatatea corpului. Pe langa faptul ca-ti mentin aerul curat, plantele de interior pot diminua durerile de cap, stresul si racelile. Spre exemplu feriga Mother Fern,…

- Mihail Platonov, autorul carții „Vampirii și donatorii casei. Secretele protecției energetice” ne avertizeaza ca tinem in casa plante care se hranesc cu energia noastra si sunt numite „vampiri energetici”. Persoanele care au aceste plante in apartament sunt sleite de puteri fara sa stie cine le consuma…

- Stiati ca si plantele pot fi vampiri energetici? Iata care sunt plantele de care trebuie sa te feresti si ce plante ar trebui sa ai in casa, potrivit lui Mihail Platonov, autorul cartii “Vampirii si donatorii casei. Secretele protectiei energetice&".

- Orasul Cimislia ar putea deveni o atractie turistica in urmatorii cinci ani. Aici va fi construita o Gradina Botanica, unde vor fi saditi diversi copaci si arbusti. Plantele vor fi aduse din Europa, America de Nord si Asia. Autoritatile au elaborat deja o schita a proiectului, iar din toamna vor incepe…

- Ca un om infrațit puțin cu penița și pe care il ajunge capul sa lege doua buchii, la capitolul ”pisanina cu de-a sila” stau prost de tot. E ca și cum tu vrei sa scriu compunere pe tema libera, iar profesoara iți face bucata și te trezești cu comentariul literar. Imi vine sa apuc campii la sfarșit de…

- Cannabisul continua sa fie cel mai consumat drog in Romania, urmat de noile substante psihoactive, cocaina si LSD, ecstasy, ciupercile halucinogene si heroina, arata raportul Agentiei Nationale Antidrog privind situatia drogurilor din Romania.

- resedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a avut un atac foarte dur la adresa sefului statului, Klaus Iohannis, despre care a zis ca este o „marioneta“ a „sistemului“ si faptul ca foloseste „fortele represive pentru a-si elimina adversarii.

- Beneficiile renunțarii la fumat se resimt ȋnca din primele minute, susțin medicii pneumologi. La 20 de minute de la inhalarea ultimului fum de țigara, tensiunea arteriala scade la valori normale. La 8 ore de la stingerea țigarii, nivelul de monoxid de carbon din sange se normalizeaza. La 24 de ore de…

