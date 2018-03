Stiri pe aceeasi tema

- Vladislav Volosin a fost gasit mort in locuinta sa din orasul Nikolaiev, de la malul Marii Negre. El a fost transportat cu o ambulanta la spital, insa nu a putut fi salvat. Rudele pilotului care erau in apartament in momentul incidentului au spus ca in ultima perioada barbatul trecea printr-o depresie.…

- Pilotul acuzat de Rusia de prabușirea zborului MH17, gasit mort in propria casa. Pilotul ucrainian invinuit de Moscova pentru provocarea prabușirii zborului Malaysia Airlines MH17 a fost gasit mort in casa lui, arata Daily Mail . Capitanul Vladislav Voloshin a susținut intotdeauna ca este victima unui…

- REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala. REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Participarea la vot a fost de 67,4%, mentioneaza AFP. REZULTAT…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a semnat, alaturi de omologii sai din Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Suedia si Ucraina, o declaratie in care reafirma sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei si pozitia de nerecunoastere a anexarii ilegale a Crimeei de…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a declarat luni ca Ucraina trebuie sa depuna mai multe eforturi in lupta impotriva coruptiei si pentru crearea unei instante anticoruptie, in linie cu recomandarile Comisiei de la Venetia, relateaza Reuters. In timpul unei vizite la Kiev, Mogherini a dat…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters conform News.ro . Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de companii,…

- Statele Unite si-au consolidat pozitia de cel mai mare exportator de arme din lume in ultimii cinci ani, asigurand aproximativ o treime din armele comercializate la nivel global, conform unui studiu prezentat luni de Institutul International de Cercetare pentru Pace (SIPRI) de la Stockholm, citat de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP. Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din 18 martie,…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat intr-un interviu difuzat in cadrul documentarului „Ordinea Mondiala 2018“ ca Statele Unite au inselat in mod „grosolan si obraznic“ Rusia in timpul crizei din Ucraina din 2014, relateaza pravdareport.com.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe…

- Puterea politica din Republica Moldova trebuie sa se dezvolte, iar partidele politice trebuie sa-și ridice ratingul singure, nu doar pe fonul popularitații Uniunii Europene, a Rusiei sau a Uniunii Eurasiatice. Declarația a fost facuta de Natalia Stercul, director de Programe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca autoritatile locale au extins perioada de valabilitate a codurilor privind conditiile meteorologice severe, cauzate de ninsori abundente, insotite de viscol, lapovita…

- Cum economia Rusiei nu merge foarte bine in acest moment, presedintele rus s-a laudat cu o noua racheta nucleara. Una care ar fi... invincibila. Nu exista niciun sistem balistic care sa o poata opri, se lauda Vladimir Putin.

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Reprezentanții permanenți ai țarilor UE au decis sa extinda pentru șase luni sancțiunile impotriva Rusiei, din cauza situației din Ucraina. Dupa cum transmite RIA Novosti, cu referire la sursa, anunțul oficial va fi facut la 12 martie. Sancțiunile individuale actuale impotriva cetațenilor și a persoanelor…

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, a semnat o lege care prevede reintegrarea Donbassului, dar și recunoașterea Rusiei drept stat agresor. Oficialul de la Kiev a dat asigurari ca documentul nu incalca prevederile acordului de la Minsk, asa precum acuza Rusia.

- Petro Porosenko, președintele Ucrainei, a semnat, marti, o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei. Aceasta are ca scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, care se afla, intr-o buna parte, sub controlul rebelilor pro-ruși.

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- "Memoriul stabileste ca Rusia a incalcat drepturile suverane ale Ucrainei in Marea Neagra, Marea Azov si stramtoarea Kerci" se arata intr-o declaratie a ministerului, care precizeaza ca Ucraina acuza Rusia de "furtul resurselor energetice si piscicole ale Ucrainei, in detrimentul mijloacelor de trai…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- Sigmar Gabriel (foto), ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU. Declarația, citata de Reuters , a fost facuta la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina.

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care se afla in vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia PAP, citata de…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 genereaza disensiuni puternice si risca sa conduca la un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina, avertizeaza premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, intr-un interviu acordat publicatiei german...

- Oficialii britanici sustin ca armata Rusiei este implicata "in mod direct" intr-un atac cibernetic, folosind virusul NotPetya, care a afectat Ucraina, in iunie 2017, si care ulterior s-a extins in mai multe tari europene, informeaza site-ul postului BBC, scrie mediafax.ro.

- Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei.'Ei au actionat in schimbul banilor pentru un serviciu de informatii al Federatiei Ruse', a declarat seful serviciului de investigatii criminale, Rolandas Kiski, potrivit Agerpres. Unul…

- Kurt Volker, special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina lanseaza acuzații dure la adresa Rusiei, spunand ca nu se iau masuri pentru a pune capat conflictului, dintre fortele Kievului si separatistii prorusi

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Compania de stat ucraineana ”Energoatom“, operatorul tuturor centralelor nucleare care funcționeaza in Ucraina, a semnat un acord de prelungire a contractului cu firma americano-japoneza Westinghouse pentru livrarile de combustibil nuclear pentru șapte dintre cele 15 centrale nucleare ucrainene, anunța…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Parlamentul ucrainean a votat joi o lege care califica drept 'ocupatie temporara rusa' conflictul armat ce afecteaza de patru ani estul tarii, provocand indignarea separatistilor rusi si proteste la Mosova, unde MAE rus a acuzat Kievul ca se pregateste pentru 'un nou razboi', relateaza AFP.Legea,…

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat, in a doua lectura, un proiect de lege privind reintegrarea teritoriilor ocupate de Rusia in Donbas. Pentru adoptarea proiectului de lege propus de Președinție au votat 280 de deputați, fata de numarul necesar pentru aprobare de 226. Documentul a fost susținut in principal…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Livrarile combinate de gaze naturale catre Ucraina ale companiilor europene precum Eni SpA sau Uniper SE vor fi mai mici cu aproximativ un miliard de dolari in acest an, dupa ce un tribunal din Stockholm a cerut Ucrainei sa reia o parte din importurile de gaze din Rusia, dupa o pauza de peste de doi…

- Germania vrea un acord asupra mandatului castilor albastre, ce ar urma sa fie desfasurate in estul separatist pro-rus al Ucrainei. Acesta ar urma sa fie incheiat inainte de prezidentiale din Rusia, prevazute in martie, a declarat miercuri la Kiev seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel.

- Ninsorile abundente au pus stapanire pe estul Rusiei. Cea mai grava situatie a fost inregistrata in regiunea Sahalin. Vantul a fost atat de puternic incat a distrus acoperisul unei gradinite. Rafalele au fost atat de puternice incat au suflat-o pe o pensionara de la balcon.

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Anuntul a fost facut la 24 de ore dupa ce Uniunea Europeana a prelungit, la randul sau, pentru sase luni severele sanctiuni economice impotriva Rusiei pentru presupusa implicare in conflictul care devasteaza estul Ucrainei de peste trei ani si jumatate."Statele Unite au decis sa furnizeze…

- Jurnalista rusa Xenia Sobciak, care și-a exprimat intenția de a concura pentru postul de președinte al Federației Ruse, a anunțat posibilitatea unor plați catre Ucraina pentru ocupație, distrugeri (in Donbas) și pierdere de vieți omenești. Potrivit corespondentului UNIAN in Rusia, Sobciak ar fi declarat…

- SUA au cerut Rusiei sa puna capat luptelor din estul Ucrainei și sa accepte desfașurarea unei misiuni de menținere a pacii a ONU, a declarat marți secretarul de presa al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, citata de Radio Liberty. „Rusia și gruparile subordonate sunt sursa violenței in estul…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.