- Tinerii, de 18 si 19 ani, au fost retinuti pentru 24 de ore si urmeaza sa fie propusi astazi la arestare preventiva sub acuzatia de omor. Cei doi elevi nu il cunosteau pe barbatul de 41 de ani pe care l-au ucis, agresiunea survenind in urma unui conflict spontan. Autorii omorului de joi noapte, din…

- Tinerii din județul Vrancea au participat in numar mare la evenimentul „Liniște, la Balada se citește!”, organizat de Consiliul Județean Vrancea in perioada 21-23 mai 2019, la Focșani și Adjud, in contextul in care anul 2019 este declarat Anul Carții in țara noastra. Pe parcursul celor trei zile, peste…

- Mattia Montini, 27 de ani, e unul dintre puținii jucatori care au confirmat la Dinamo in mandatul lui Mircea Rednic. Italianul din atacul „cainilor" are 10 goluri in 16 meciuri, cifra care l-a propulsat in atenția unor cluburi din strainatate. Montini a vorbit in presa din Bulgaria despre interesul…

- Tanarul care a injunghiat, miercuri seara, trei copii pe o strada din Vaslui a fost prins. Este vorba de un adolescent care are 17 ani si este elev, coleg cu victimele. Agresorul a fost dus la Politia din Vaslui, unde este audiat. Reprezentantii Ambulantei Vaslui au declarat ca cei trei copii, doi de…

- Sute de elevi de liceu din Buzau au luat cu asalt, vineri, targul de oferte educaționale organizat, in premiera, de Muzeul Județean de Istorie. In incercarea de a-i impresiona pe elevi, cateva facultați din țara au prezentat la standuri roboți, drone, camere de termoviziune și chiar un scaun de catapultare.…

- Cu siguranta ca in zonele turistice inca se mai vand astfel de obiecte, ca si suveniruri. Insa in afara acestor zone, mai cumpara cineva astfel de produse? Chiar daca frumusetea lor este incontestabila, cati dintre noi mai stiu sa le aprecieze la adevarata lor valoare si cati sunt dispusi sa cheltuiasca…