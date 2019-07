Stiri pe aceeasi tema

- "Vocile antimaghiare" sunt mai puternice, iar "atacurile" asupra minoritatii maghiare au devenit mai dure in randul elitei politice din Romania, a declarat marti, in parlamentul de la Budapesta, ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, cerand masuri, potrivit MTI, preluata de Agerpres. Diplomatia…

- Romania U21 joaca azi impotriva Germaniei U21, in semifinalele EURO 2019. Nemții il vad pe mijlocașul Ianis Hagi, 20 de ani, drept cel mai periculos „tricolor". Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, azi, de la ora 19:00, ora Romaniei. ...

- Intr-o actiune comuna, ofiteri de politie romani, britanici si italieni au reusit sa destructureze o banda care a furat si traficat sute de carti rare. Operatiunea s-a facut sub coordonarea Europol si Eurojust.

- Consultantul politic Cozmin Gușa avertizeza ca Romania are acum la granița chiar Rusia, in contextul unei ințelegeri ruso-germane, cu acordul SUA și pe fondul totale ignoranțe a Bucureștiului, scrie infoprut.ro."Suntem o țara NATO care are la granița Rusia.

- Viktor Orban i-a solicitat lui Donald Trump sa intervina și sa ajute la incheierea unei intelegeri de cooperare cu Romania pentru initierea "cat mai curand posibil" a operatiunilor de extractie a gazelor naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Presa maghiara scrie ca in timpul discuțiilor pe care…

- "Infractorii din jurul lui Dragnea sunt speriati de referendumul initiat de presedinte, ca dracul de tamaie. Si incearca prin toate mijloacele posibile sa ii impiedice pe romani sa vina la vot si sa voteze 'da' la acest referendum. Acest referendum este vital pentru o evolutie sanatoasa a societatii…

- #Rezist au mutat protestele statice din piețe in grupari de gherila menite sa atace cu vehemența orice acțiune a PSD și liderii PSD care ies in spațiul public. Cum altfel se poate explica faptul ca, pana sa inceapa campania electorala, nu a existat niciun fel de acțiune impotriva liderilor politici…