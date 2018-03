Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- Directia Regionala Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi ii avertazeaza pe soferi ca, topirea zapezilor si caderile abundente de precipitatii din ultimele zile au afectat in noaptea de 13/14 martie 2018 unele tronsoane de drum national din zona Moldovei, antrenand scurgeri de pe versanti si prabusiri de pietre…

- Bucureștiul a depașit Berlinul, Madridul și Roma in privința Produsului Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor actualizat cu nivelul prețurilor, scrie Cursdeguvernare.ro , care citeaza datele Eurostat. Astfel, regiunea București-Ilfov are un PIB pe cap de locuitor de 20.500 de euro pe cap de locuitor.…

- Peste 90 de intreprinderi noi vor putea fi infiintate in urmatoarea perioada in zona urbana a judetelor Botosani, Iasi, Suceava, Neamt, Vaslui si Bacau. Programul „Let’s Start Up Afacerea ta”, confinanțat din fondul social european a fost lansat și la Vaslui. Programul se va derula pe o perioada de…

- Imaginile surprinse dupa eveniment sunt mai mult decat graitoare si nu au nevoie de prea multe comentarii. Sambata s-a desfasurat la Sala Palatului Congresul PSD, ocazie cu care au fost alesi vicepresedintii pe regiuni si presedintele executiv. Premierul Viorica Dancila este noul presedinte executiv…

- Ieri, in cadrul Congresului extraordinar al PSD au fost validati vicepresedintii pe regiuni de dezvoltare. Cei opt vicepresedinti sunt: Regiunea Nord Est Bacau, Botosani, Vaslui, Iasi, Neamt, Suceava : Doina Fedorovici PSD Botosani si Gabriel Vlase PSD Bacau Regiunea Sud Est Braila, Buzau, Constanta,…

- Prime Minister Viorica Dancila is the new PSD executive chair, the extraordinary Congress of PSD has decided on Saturday. Marian Neacsu has been elected secretary general of the PSD.The extraordinary Congress has validated vice-chairs by development regions:* North-East Region…

- 28 de poduri din șapte județe din Moldova sunt in pericol sa se prabușeasca. Cel mai vechi dintre acestea are 88 de ani. Deși a fost ridicat pe vremea Regelui Carol al II-lea, podul, care este traversat de un drum național important, nu a fost niciodata reparat sau modernizat. Compania Naționala de…

- Carrefour Romania lanseaza, in premiera, in Galati, Gurmandio, prima aplicatie mobila prin care utilizatorii isi pot comanda, simplu si rapid, preparatele preferate. In prezent, in aplicatie, este listata zona de gastronomie a hipermarketului Carrefour din oras, cu propuneri proaspete si sanatoase,…

- Carrefour Romania lanseaza, in premiera, in Galati, Gurmandio, prima aplicatie mobila prin care utilizatorii isi pot comanda, simplu si rapid, preparatele preferate. In prezent, in aplicatie, este listata zona de gastronomie a hipermarketului Carrefour din oras, cu propuneri proaspete si sanatoase,…

- Carrefour Romania, lider in inovatie si tehnologie in retail, lanseaza, in premiera, Gurmandio, prima aplicatie mobila prin care utilizatorii din cele mai mari orase ale Moldovei, precum Iasi, Suceava, Botosani, Piatra-Neamt si Galati, alaturi de cei din Targu Jiu, isi pot comanda, simplu si rapid,…

- FRF a stabilit programul barajului de promovare in Liga 3. Tragerea la sorți a avut loc miercuri, la Casa Fotbalului. Meciurile vor avea loc pe 16 iunie 2018, ora 18:00, turul, și 23 iunie 2018, ora 17:30, returul. Rezultatul tragerii la sorți este urmatorul: Regiunea 1: Botoșani – Bacau, Iași – Neamț,…

- Producatorul roman de cosme­ti­ce Far­mec a inregistrat in ultimii trei ani o crestere de 36% a vanzarilor pe piata externa, pe fondul implementarii unor politici comerciale pentru partenerii straini, dezvoltarea de produse adaptate particularitatilor anumitor piete de desfacere, cat si a…

- In aceasta perioada in care sunt prognozate temperaturi extrem de scazute, confortul termic din locuinte sau spatii comerciale/ industriale este important, dar mai importante sunt vietile celor care locuiesc sau muncesc in aceste imobile. Tocmai de aceea este necesara o atentie deosebita in folosirea…

- 2% din impozitul pe venit salveaza nou-nascuții prematur Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitații infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana, o statistica sumbra, pentru ca datele oficiale arata ca, intr-o maternitate unde exista aparatura…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitații infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana, o statistica sumbra, pentru ca datele oficiale arata ca, intr-o maternitate unde exista aparatura medicala vitala, cei mai mulți prematuri supraviețuiesc.…

- Teatrul Municipal „Bacovia” va propune, incepand cu luna martie, prin Programul de management Hai și Tu la Teatrul meu, Proiectul Schimb de spectacole. Astfel, au raspuns invitației noastre: Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, din Galați, Teatrul Tineretului, din Piatra-Neamț, Teatrul Municipal „Matei…

- Ți-l imaginezi pe Fuego cantand in duet cu Tom Jones? Nu e imposibil, avand in vedere stilul asemanator. Iata-l intr-o imagine de colecție alaturi de celebrul interpret britanic, desigur, in joaca, in Muzeul Figurilor de Ceara din Las Vegas, acolo unde artistul a petrecut cateva saptamani, imbinand…

- Comparativ cu anul 2016, cand au intrat pe piata 1.096 de firme, se inregistreaza un plus de 193 de afaceri lansate de persoane fizice si juridice. Potrivit estimarilor oficiale, Vasluiul va fi pe crestere economica in urmatorii ani, insa ritmul de dezvoltare va fi mult mai redus in comparatie cu al…

- Cererile de transcriere sau înscriere a certificatelor de naștere și de casatorie se pot depune începând cu 21 ianuarie la Oficiile de Stare Civila din cadrul tuturor municipiilor reședința de județ din România sau ale celor 6 sectoare ale Municipiului București. De asemenea,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcasting de vreme rea. Meteorologii se aștepta la intensificari ale vantului, ninsori și ceața densa. Sub avertizare de cod galben se afla noua județe din țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari…

- Aproape 22.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Sibiu, Arad si Timis, in timp ce in Bacau, Buzau, Giurgiu, Caras-Severin si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in decembrie 2017, au totalizat 40,47 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 163,95 lei. In luna decembrie, erau inregistrati 246.891 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social, cei mai multi fiind in judetele Bacau…

- CNAIR precizeaza ca toata reteaua de drumuri nationale si autostrazi este deschisa circulatiei. In 16 judete, duminica se circula in conditii de ceata si nu este niciun sector de drum national sau autostrada inchis ori cu circulatia ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania. Toate…

- Situația traficului rutier, in dimineața zilei de 21 ianuarie. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu mai exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii…

- Initial avertizarea a vizat opt judete, carora li s-au adaugat Dambovita, Arges si Prahova, in aceste judete existand izolat si conditii de polei. Meteorologii precizeaza ca vor fi afectate E85, E58, E583, E581, precum si drumurile nationale si judetene. Judetele aflate deja sub avertizare sunt: Vrancea,…

- Opt judete sunt sub avertizare cod galben de ceata pana la ora 10:00, conform meteorologilor, care afirma ca vizibilitatea va fi scazuta local sub 200 m si izolat sub 50 m, fiind afectate mai multe drumuri nationale si judetene. Meteorologii precizeaza ca vor fi afectate E85, E58, E583, E581, precum…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zona joasa a judetelor Prahova, Arges si Dambovita se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. In aceste zone, izolat, sunt conditii pentru producerea poleiului. De…

- Pororoca, filmul care i-a adus trofeul pentru Cel mai bun actor lui Bogdan Dumitrache la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, va fi lansat in cinematografele din Romania pe 19 ianuarie. Pororoca va rula in 19 orașe din Romania, pe 26 de ecrane, astfel: BUCUREȘTI: Cinema City Romania…

- Intre localitatile Cudalbi si Baleni din judetul Galati, pe DJ 253, un autocar cu 22 de turisti din Republica Moldova a iesit de pe carosabil. Se pare ca in autocar este si un copil. Ultilajele de deszapezire precum si autoritatile au intervenit si au readus autocarul pe roti, insa nu se stie inca motivele…

- La nivel urban, Iasul are cel mai gros strat de zapada din tara. Aflati alte date importante: Stratul de zapada in zona de nord-est a tarii: Iasi - 36 cm, Suceava - 6 cm, Botosani - 5 cm, Bacau - 22 cm, Vaslui - 14 cm Stratul de zapada in judetul Iasi: Barnova: 45 cm, Valea Adanca: 36 cm In munti, cel…

- Acțiune de deszapezire CNAIR: 715 utilaje si peste 6.000 de tone de material antiderapant Lucratorii de la drumuri au actionat, in perioada 12 ianuarie, ora 17:00 - 13 ianuarie, ora 12:00, la nivel national, cu 715 utilaje si 6.635,8 tone material antiderapant, pentru asigurarea traficului rutier in…

- Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca spera ca premierul va ramane in funcție. "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim-ministru", a spus Dragnea, care era insoțit de vicepremierul Paul Stanescu intr-o vizita la Bacau. Președintele PSD se afla intr-un turneu de cateva zile in Moldova,…

- Astfel, ANM a emis o avertizare cod galben de ceata, valabila pana la ora 14.00, pentru mai multe zone din judetele Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt si Bacau si pentru intreg teritoriul judetelor Vaslui si Galati. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, iar fenomenul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben de ceata valabila pentru sapte judete din Moldova si pentru Hunedoara si Caras-Severin.Astfel, intra sub incidenta avertizarii judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt, Galati. In aceste…

- Cod galben de ceata la Cluj. Atentionarea, valabila pentru mai multe judete Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pâna…

- Cod galben de ceata si polei in București și 18 judete, vineri dimineata. Avertizarea meteo este valabila pentru orele urmatoare. Pana la ora 9:00, ceata va persista in Municipiul Bucuresti si in localitati din judetul Cluj. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in localitati din judetele Buzau,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…

- Meteorologii anunta vreme calda de Craciun Foto: Arhiva Meteorologii anunta vreme calda de Craciun. În sudul si estul tarii, maximele termice vor fi ajunge mâine, la 15 grade, - a precizat pentru Radio România Actualitati, meteorologul de serviciu de la Administratia Nationala…

- Avertizarile cu cod galben de ninsori si vant puternic, prelungite Meteorologii au prelungit pâna la ora 17:00 avertizarile cu cod galben de ninsori si vânt puternic emise astazi pentru toate zonele de munte. La altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va ajunge la 90 de…

- Optsprezece județe sunt, duminica, sub atenționare cod galben de vant și ninsori, cele mai multe in zona Moldovei, unde zapada va fi viscolita, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. ANM a emis cod galben de vant cu intensificari locale care vor atinge și depași la rafala 66 – 60 de kilometri…