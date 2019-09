Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a fost ales presedinte al partidului Uniunea Salvati Romania (USR) pentru un nou mandat, in cadrul unui scrutin intern, desfasurat online in perioada 1-5 septembrie. Potrivit unui comunicat de presa al USR, Barnea a obtinut 6.097 (65,75%) din totalul de 9.314 voturi. Cosette Chichirau si…

- Dan Barna has been elected Chairman of the Save Romania Union (USR) for a new term, after an internal on-line vote, carried out over September 1-5. He got 6,097 votes out of the total 9,314 (65.75 per cent), according to a USR press release. Cosette Chichirau and Alexandru Surcel, Dan Barna's counter-candidates…

- Votul intern din USR, prin care toți membrii de partid iși aleg online președintele, a fost prelungit cu doua zile, pana joi, la ora 22:00, dupa ce au aparut probleme la sistemul de vot electronic, susțin surse din partid pentru G4Media.ro. In cele 3 zile stabilite inițial, din cei 16 000 de…

- Cosette Chichirau, liderul USR Iasi si contracandidatul lui Dan Barna la sefia USR, l-a atacat pe candidatul formatiunii la prezidentiale, spunand ca acesta a facut doua greseli, in competitia interna pentru conducerea partidului.Astfel, este de parere Chichirau, daca Barna va "persista in greseala",…

- Liderii USR isi strang mainile in fata camerelor de luat vederi si isi aduc critici vehemente in culise. Aflat la finalul unui turneu electoral in Moldova, candidatul USR-PLUS la prezidentiale, Dan Barna, a tinut ieri o conferinta de presa la Iasi alaturi de sefa USR Iasi, Cosette Chichirau. Cei doi…

- Cinci membri USR s au inscris in cursa pentru presedintia partidului, inclusiv Dan Barna, actualul presedinte al USR si candidatul USR PLUS pentru cea mai inalta functie in stat. Toate cele cinci candidaturi au fost validate de Comisia Electorala. In cursa interna s au inscris, pe langa presedintele…

- Cinci membri ai USR s-au inscris in cursa pentru presedintia partidului, liderul formatiunii urmand sa fie ales prin votul tuturor membrilor. In cursa interna s-au inscris Dan Barna, actualul presedinte al USR si candidatul Aliantei USR - PLUS pentru alegerile prezidentiale, Cosette Chichirau, deputat…

