Peste 300 de locuri de munca vacante sunt disponibile in aceasta perioada in județul Salaj. Oferta vine din partea angajatorilor din mediul privat, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj. Se fac angajari in mai multe domenii de activitate: producție și prestari servicii, construcții, industria lemnului, turism și industria alimentara, industria confecțiilor și comerț. La mare cautare sunt persoanele cu minimum zece clase și studii medii. Angajatorii cauta: muncitori necalificați, mecanici auto, operatori calculator, guvernanta, manipulanți marfa, strungari…