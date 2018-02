Stiri pe aceeasi tema

- „Politicienii romani, chiar și la cel mai inalt nivel, nu au teze și idei pe care sa le susțina. Au un complex. Decat sa se faca de ras, mai bine stau acasa. Dar nu putem sta izolați aici, sa ne facem frate cu codrul, intr-o lume in mișcare, intr-o economie globalizata, fara bariere, in care, daca…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- In 2017, Europa emergenta a depașit nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni și achiziții. Investițiile Chinei au crescut cu 78%. China a devenit cel mai mare investitor strain din Europa emergenta in 2017, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018"* publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China…

- Romania a inregistrat o crestere puternica in activitatea de fuziuni si achizitii, cu o crestere cu 13% a volumului de tranzactii si cu 64% a valorii acestora. Cresterea economica din Polonia a avut ca rezultat o piata puternica a tranzactiilor, cu o crestere de 3% a volumului de tranzactii (288), se…

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Zagreb, unde se desfasoara intrecerile Campionatului European 2918. In urma acestei operatiuni, pentru barajele ce se se…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Firma de consultața Deloitte estimeaza intr-un raport ca piața de fuziuni și achiziții din Romania s-a cifrat la 4 – 4,5 miliarde euro, anul trecut, in crestere cu 15% comparativ cu 2017. Estimarea pieței include și tranzacțiile cu o valoarea nefacuta publica. Ioana Filipescu, partener Deloitte, arata…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a punctat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer. "In anul 2017 Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, peste 7%. In acest…

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- În vara anului 2018, Statele Unite ale Americii vor timite în Europa o brigada de blindate care face parte din Divizia 1 Cavalerie, ca parte a mecanismului de rotație a forțelor sale – Atlantic Resolve, a anunțat misiunea SUA în NATO, scrie paginaderusia.ro Brigada…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- Clujenii mai au pe lista de transferuri trei jucatori, iar doi dintre ei si-au dat deja acordul pentru venirea la CFR. Liderul Ligii 1 vrea sa-si “betoneze” lotul pentru play-off. Clujenii s-au inteles si cu doi jucatori straini, pe langa transferurile lui Tucudean si Costache, spune Iuliu Muresan.…

- In scurt timp, Nicolae Stanciu va pleca de la Anderlecht la Sparta Praga, club ce le va oferi belgienilor in jur de 4.7 milioane de euro, socotind si bonusurile de performanta. Ar fi cel mai scump transfer efectuat vreodata de o formatie din Cehia. Dar, Anderlecht va pierde bani fiindca a achitat…

- "Statele Unite desfasoara (sistemele de aparare antiracheta) la bazele lor militare din Romania si Polonia, adica aproape de frontierele noastre occidentale, fapt ce contravine tratatului INF (Tratatul privind fortele nucleare cu raza intermediara de actiune) din 1987, prin care se interzice desfasurarea…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.

- "Revoluția democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabușirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor instituții democratice care au eșuat. Polonia urmeaza acum același curs. Uniunea Europeana pare incapabila sa opreasca aceste…

- Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de Externe, acuzat din nou, astazi, Statele Unite ca violeaza Tratatul fortelor nucleare intermediare prin instalarea sistemelor antiracheta in Romania si Polonia, denuntand totodata montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania, la Deveselu, si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata ...

- Intr-un interviu acordat Ziare.com privind perspectivele anului 2018, Iulian Fota remarca, printre altele, faptul ca "se schimba ecuatia EST-VEST in zona Marii Negre", Estul nemainsemnand doar Rusia, ci si China. Mai mult, Romania este definita in studiile de specialitate ca "frontline state", ceea…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, scrie news.ro.Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre…

- Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea Europeana este o dovada ca tensiunile dintre tarile estice si cele vestice ale UE sunt tot mai mari. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cat mai curand, s-ar putea ca cea mai mare…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg.…

- Guvernul de la Tokyo a aprobat, marti, decizia de achizitionare a doua sisteme antibalistice americane Aegis Ashore, pe fondul intensificarii tensiunilor cu regimul nord-coreean. Japonia va plati in jur de 889 de milioane de dolari pentru fiecare sistem, acestea urmand sa fie achizitionate…

- Japonia va plati in jur de 889 de milioane de dolari pentru fiecare sistem, acestea urmand sa fie achizitionate din Statele Unite. Sistemele vor fi probabil amplasate pe in nordul Japoniei, in prefectura Akita, si in sud-vestul tarii, in prefectura Yamaguchi, cel tarziu pana in anul 2023.…

- Iata care sunt profețiile lui Nostradamus pentru anul 2018, potrivit antena3.ro. Liderul Bisericii Catolice va fi ucis. Terorismul va fi principala amenințare a anului. Citeste si Pustnicul Zosima din muntii Rarau, PROFETII CUTREMURATOARE. "O sa fie mare macel in orase. Greu…

- Aproape o treime dintre armele folosite de gruparea jihadista Stat Islamic sunt produse in Uniunea Europeana. Cel puțin așa arata un raport al organizației de monitorizare a traficului de arme in zonele de razboi. Documentul, citat de The Telegraph, mai precizeaza ca printre furnizorii importanți sunt…

- În urma cu doua saptamîni, la Budapesta a avut loc întîlnirea șefului guvernului chinez cu cei ai țarilor din Europa de Est. Premierul nostru nu a fost prezent - cel mai probabil nu a fost invitat, deși România se afla evident în estul Europei. …

- "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat Martin Schulz in fața congresului SPD reunit la Berlin. In opinia liderului SPD, statele membre ale Uniunii Europene care refuza aderarea la un nou tratat constituțional ar trebui sa paraseasca "automat" blocul comunitar. El crede ca aceasta…

- Proteste violente au loc la intrarea in Centrul vechi al orasului Ierusalim, precum si in orasele Jenin, Hebron, Betleem, Ramallah, Gaza si la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel. Sute de protestatari au aruncat cu pietre peste gardul de la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel. De asemenea,…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- In aceste zile se desfașoara, in Germania, cea de-a XXIII-a ediție a Campionatului Mondial (CM) de handbal feminin. Printre echipele calificate la „mondial” se numara și Romania, singura țara din lume prezenta la toate edițiile de pana acum ale CM. „Tricolorele”, care o au capitan de echipa pe Valentina…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- TELEKOM SPORT LIVE VIDEO SLOVENIA - ROMANIA: Fetele noastre n-au avut nicio emotie impotriva modestei Paraguay. Martin Ambros a putut utiliza intreg lotul in acel meci. Dupa joc, Ambros era deja cu gandul la partida cu Slovenia: "Va fi foarte important meciul de maine cu Slovenia. Jucam sa adunam…

- Asiguratorul austriac Vienna Insurance Group (VIG), a obtinut in primele noua luni ale anului un profit de 8,9 milioane euro pe plan local, in crestere cu 39% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce primele brute subscrise au scazut cu 4,7%, la 373 mil. euro, potrivit raportului privind…

- Solutiile Microsoft vor ajunge mai usor si mai rapid la partenerii si clientii din regiune. Tech Data a semnat un nou parteneriat strategic pentru a accelera adoptarea gamei complete de solutii software si cloud Microsoft, in Romania, Polonia, Cehia, Slovacia si Ungaria. Acordul dintre Tech Data si…

- In perioada 24-25 noiembrie, Facultatea de Inginerie Alimentara din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava organizeaza cea de-a VII-a ediție a conferinței internaționale „Biotehnologii. Prezent și perspective”. Conform USV, la conferința va participa un numar important de profesori, cercetatori…

- In ciuda vestilor negative pentru romani din ultima perioada – cresterea indicelui ROBOR, devalorizarea leului si cresterea preturilor la carburanti – presedintele PSD Bihor, Ioan Mang evidentiaza cifrele pozitive ale guvernarii PSD. Intr-o analiza comparata a promisiunilor electorale…

- Intr-o analiza publicata vineri, agenția Bloomberg face o paralela intre creșterea economica din 2017 a Romaniei și creșterea economica din 2008, care a precedat criza economica, iar autoritațile de la București au fost nevoite sa solicite o asistența financiara internaționala de 20 de miliarde de euro.

- Astfel, desi PSD a promis o crestere economica de 5,5-, aceasta a ajuns la 7-. Desi au estimat o valoare a Produsului Intern Brut (PIB) de 815 miliarde de lei, aceasta a atins suma de 842 miliarde de lei. De asemenea, datoria guvernamentala, estimata a fi scazuta la 39- din PIB, a ajuns de fapt la 37,4-,…

- Premierul Mihai Tudose: „O veste foarte buna pe care o stiti sau proasta pentru cei care ne doreau sfarsitul tragic in chinuri, 8,8 cresterea economica pe trimestrul trei fata de trimestrul doi, ceea ce ne face optimisti pentru chiar un spre 6 crestere totala pe 2017. Numai ca nu am murit cum ne doreau…

- p { margin-bottom: 0.1in; border: medium none; padding: 0in; line-height: 120%; text-align: left; page-break-inside: auto; page-break-after: auto; }a:link { } Jocurile de cazinou au ajuns la un nivel avansat în ultimii câțiva ani, dat fiind faptul ca sunt accesibile atât…