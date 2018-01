Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu 174 de persoane la bord a fost lovit vineri seara pe pista aeroportului Pearson din Toronto de un aparat care avea o defectiune tehnica si care era remorcat. Nu s-au inregistrat victime, au anuntat companiile aviatice. Imaginile surprinse de pasageri sunt insa terifiante.

- Un accident neașteptat a avut loc pe aeroportul din Toronto. Un avion care era tractat s-a ciocnit cu o aeronava care aterizase recent si astepta sa parcheze. In urma impactului a izbucnit un incendiu, iar pompierii au acționat imediat.

- Un avion care era tractat a intrat in coliziune cu o aeronava care aterizase recent si astepta sa parcheze, in urma ciocnirii izbucnind un incendiu care a fost stins rapid de pompieri, au anuntat autoritatile aeroportuare din Canada. In incident au fost implicate o aeronava de tip Boeing 737-800 a companiei…

- Aproximativ 160 de persoane au fost evacuate dintr-un avion de pasageri in urma ciocnirii cu o alta aeronava la aeroportul din Toronto. Exista informatii, neconfirmate deocamdata, ca exista pasageri care sunt raniti in urma incidentului....

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum ...

- O eroare la sistemul informatic perturba zborurile programate marti pe aeroportul din orasul german Frankfurt si ar putea provoca anularea tuturor curselor, a anuntat operatorul aerian Fraport, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie mediafax.ro.

- Anul 2017 a fost cel mai sigur an din istorie pentru aviatia comerciala, in care companiile aeriene nu au inregistrat accidente ale aeronavelor pentru pasageri soldate cu victime. Firma olandeza de consultanta To70 si Aviation Safety Network au anuntat luni ca anul trecut nu s-au produs decese…

- 45 de persoane au fost evacuate. Conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a declarat ca, din primele cercetari, rezulta ca incendiul a fost provocat de o tigara aprinsa, iar femeia a murit, cel mai probabil, asfixiata din cauza fumului. Potrivit sursei citate,…

- Cel putin 13 oameni au murit si noua sunt dati disparuti in urma ciocnirii a doua nave in apele tanzaniene ale lacului Tanganyika, transmite AFP. Accidentul a avut loc vineri in zori si a implicat un vas ce transporta 135 de pasageri si un altul cu 63 de persoane la bord, a declarat, pentru…

- Un avion de pasageri s-a prabușit in Rusia! Patru oameni, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt grav ranite. Avionul, un Antonov TBC-2MC, s-a prabușit in apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul a fost prins pe camerele de supraveghere,…

- Pompierii au evacuat, sambata seara, 68 de persoane care se aflau intr-o pensiune din Sibiu, unde a ars instalatia de ventilare din bucatarie, fara a exista victime, a anuntat ISU. „Pompierii sibieni au intervenit pe Str. Berariei, din municipiul Sibiu, acolo unde a ars instalatia de…

- Incendiul a izbucnit intr-un camin de nefamilisti din nordul Capitalei. Peste 50 de persoane au fost evacuate de urgenta. Un barbat a fost transportat de urgenta la Spitalul Floreasca cu arsuri la maini si spate. "Eram cu fetita in casa. Dormea fetita. Au venit vecinii. Iesi afara repede...fum…

- Peste 500 de pompieri au incercat marti sa tina sub control un incendiu urias alimentat de vant, care s-a soldat deja cu distrugerea a 150 de cladiri si cu evacuarea a circa 27.000 de persoane...

- Numarul somerilor din Spania a urcat cu 7.255 de persoane in noiembrie, pana la 3,47 milioane, ceea ce reprezinta un avans de 0,21% comparativ cu luna precedenta, arata cifrele publicate luni de Ministerul Muncii, transmite Reuters. Si numarul de angajati care platesc in sistemul de asistenta…

- Franta spera sa vanda 12 avioane de vanatoare de tip Rafale si vehicule blindate catre Qatar, cu ocazia vizitei in decembrie a presedintelui francez Emanuel Macron, a declarat, joi, ministrul Apararii francez, Florence Parly, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. "Am negociat luni…

- Un tren de pasageri a deraiat miercuri in provincia spaniola Sevilla, 21 de persoane fiind ranite, intre care una grav, au anuntat serviciile de urgenta din Andaluzia, relateaza Reuters. Trenul se deplasa intre Malaga si Sevilla si a deraiat in orasul Arahal din cauza conditiilor nefavorabile provocate…

- Airbus SE, Rolls-Royce Plc si Siemens AG au anuntat marti ca vor dezvolta motoare electrice hibride pentru avioane, ca parte a eforturilor de a reduce emisiile. Initial, prin programul E-Fan X vor fi instalate trei motoare electrice la aeronava BAe 146, Siemens, Airbus si Rolls-Royce urmand…

- Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor a anuntat, luni, ca 40.000 de persoane aflate in apropierea vulcanului Agung de pe insula Bali au fost evacuate, iar alte cateva mii de persoane vor fi nevoite sa isi paraseasca locuintele in fata unei alerte de nivel maxim emisa la primele ore ale…

- Autoritatile din Indonezia au anuntat luni instaurarea nivelului maxim de alerta pe insula turistica Bali, in conditiile in care eruptia vulcanului Agung este iminenta, iar locuitorii aflati pe o raza de 8-10 kilometri in jurul vulcanului vor fi evacuati, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- ”Fortele aeriene au eliminat in ultimele ore o serie de avanposturi folosite de celulele teroriste. Cativa suspecti au fost deja lichidati”, se arata in comunicatul Armatei egiptene. In plus, militarii egipteni vor ramane in Peninsula Sinai pana cand toti cei implicati in atacul de vineri…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, pe strada Berariei, din Cluj-Napoca.Flacarile au mistuit echipamentul dintr-un atelier de producție boxe audio, situat la subsolul cladirii în care se afla clubul clujean Midi.Potrivit pompierilor, 45 de persoane au fost evacuate…

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta seara la o cladire de pe strada Berariei din Cluj-Napoca, la fața locului intervenind mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Cluj.

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la caminul 14 din complexul studențesc Hașdeu, din Cluj-Napoca.Din primele informații, focul a pornit dintr-o bucatari de la etajul 1, unde au ars mai multe oale uitate pe foc. Aproximativ 160 de persoane au fost evacuate, conform reprezentanților…

- Un avion de pasageri s-a prabusit in timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Tinutul Habarovsk, Orientul indepartat rus, au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion…

- In aceasta noapte pompierii au evacuat 80 de persoane dintr-un camin de pe str. Mihai Viteazul nr.11, orașul Florești. Intervenția salvatorilor a fost necesara la ora 03.42 minute, dupa ce un incendiu a izbucnit la primul etaj al scarii centrale a blocului.

- "O pasagera a fost transportata la spital" in urma incidentului, a comunicat compania aeriana Flybe. Conform presei britanice, pasagera a suferit rani usoare la o mana.Incidentul aerian a avut loc vineri dupa-amiaza pe Aeroportul international din Belfast. Un avion de pasageri al companiei…

- Accidentul a avut loc pe DJ 682, in apropiere de municipiul Arad, pe fondul unei ceti dense. Conform martorilor, soferul microbuzului a trecut brusc pe a doua banda de mers in aceeasi directie pentru ca avea o masina oprita in fata pe prima banda, moment in care a lovit un autoturism. "Din…

- Șapte persoane și-au pierdut viața și aproximativ 10.000 au fost evacuate in Malaezia dupa ce precipitațiile survenite pe parcursul weekendului in statele nord-vestice Penang și Kedah au provocat viituri, a indicat luni presa locala citata de DPA.

- Mii de oameni - peste 20.000 potrivit unor estimari - au fost evacuați duminica din centre comerciale, cinematografe, teatre, muzee și hoteluri din Moscova dupa primirea unor amenințari cu bomba care s-au dovedit a fi false, au informat media locale, care citau serviciile de urgența din capitala…

- Conform acesteia, detașamentul de Pompieri Satu Mare a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala de lucru la inalțime, un echipaj de prim ajutor calificat SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Satu Mare.…

- Un barbat a fost ranit, iar 20 de persoane au fost evacuate in urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineața, intr-un bloc de nefamiliști cu patru etaje, din Lugoj, fiind afectate 10 apartamente de la etajul I. Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații…

- Pompierii resiteni au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la etajul patru al unui bloc de garsoniere din cartierul resitean Mociur. Pompierii au anuntat ca o parte din oamenii din bloc s-au autoevacuat insa echipele de salvare au intervenit pentru a-i feri de pericol…

- Conform purtatorului de cuvant, Politia din New York a intervenit dupa ce i-au fost semnalate focuri de arma in zona. O persoana a fost retinuta, a anuntat Politia. Focurile de arma s-au tras in preajma strazii Chambers si autostrazii West Side, langa parcul Battery Park City. In aproprierea…

- Patru persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite cand un camion militar și un tren de pasageri s-au ciocnit joi dimineața in timpul unui exercițiu militar in sudul Finlandei, au informat poliția și armata, relateaza Reuters. Potrivit unor surse din cadrul poliției, trei…

- Atacuri cibernetice au lovit marți aeroportul internațional din Odessa și sistemul de metrou din Kiev, in timp ce compania de stat Computer Emergency Response Team (CERT) a confirmat aceste atacuri și a cerut ca rețelele de transport sa fie in stare de alerta, relateaza Reuters,

- Vremea rea a creat probleme serioase în mai multe zone din Statele Unite. În Louisiana, zeci de persoane au fost evacuate din cauza inundatiilor. Iar statul Oklahoma a fost lovit de nu mai putin de cinci tornade. Din fericire, nu exista victime dar pagubele materiale…

- Cateva persoane au fost ranite sambata in orașul german Munchen de un barbat inarmat cu un cuțit, a anunțat poliția germana intr-un mesaj difuzat pe Twitter, adaugand ca atacatorul este cautat, relateaza Reuters. Poliția a cerut populației din orașul german sa ramâna…

- Milioane de persoane din intreaga lume mor din cauza poluarii, care cauzeaza boli de inima, infarcturi si cancer la plamani, potrivit unui studiu international, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Aproximativ 150 de pasageri ai unei curse care trebuia sa plece aseara de pe aeroportul din Liverpool catre Craiova au ramas la sol, informeaza Digi 24.Oamenilor li s a spus ca avionul care trebuia sa ii preia nu a mai ajuns la ei din cauza furtunii Ophelia. Initial, au primit asigurari ca li se va…

- Bilanțul incendiilor de vegetație din California a ajuns luni la 41 de morți, iar sute de persoane sunt date disparute. Pompierii au început sa câștige teren în lupta cu flacarile dupa ce intensitatea vântului a scazut și s-au intensificat cautarile victimelor printre…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la Hotelul Livadia din statiunea Baile Olanesti, judetul Valcea, aproximativ doua sute de persoane, angajati si turisti, fiind evacuate. Se intervine cu mai multe autospeciale.Citește și: Decizia care ii va afecta pe toți clienții sai! Ce INCHIDE Vodafone…

- Incendiile puternice care afecteaza de aproape o saptamana statul american California au dus la moartea a cel puțin 40 de persoane, relateaza BBC, citat de News.ro . Sute de persoane sunt date disparute, iar peste 10.000 de pompieri lupta cu focul. Conform estimarilor, au fost distruse de incendii 5.700…

- Cel putin patru persoane au murit sambata dupa ce un avion cargo s-a prabusit in mare langa aeroportul international din Abidjan, cel mai important oras din Coasta de Fildes, a declarat Reuters un martor al incidentului.UPDATE 14.15 Seful companiei care opereaza aeroportul a anunta ca accidentul s-a…

- Joshua Boyle, fost ostatic canadian eliberat joi in Pakistan alaturi de soția sa americana și de cei trei copii ai lor, nascuți in captivitate in Afganistan, au ajuns vineri seara la Toronto, a anunțat guvernul canadian, informeaza AFP și Reuters. "Ne alaturam familiei Boyle pentru…

- Un incendiu de proportii s-a produs într-o piata de materiale de constructii din sud-vestul capitalei Rusiei. 48 de oameni care se aflau acolo au fost evacuati, iar victime nu au fost înregistrate, potrivit publika.md.