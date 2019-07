Pestă porcină la graniță cu România Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA) a confirmat noi cazuri de pesta porcina africana la un porc mistret si la un porc crescut intr-o gospodarie din orasul Belene, la granita cu Romania, informeaza Agerpres. Saptamana aceasta, Bulgaria raportase noua cazuri de pesta porcina africana in opt sate din apropierea orasului Plevna, in nordul tarii. […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria a confirmat noi cazuri de pesta porcina africana la un porc mistret si la un porc crescut într-o gospodarie din orasul Belene, la granita cu România

- Saptamana aceasta, statul balcanic raportase noua cazuri de pesta porcina africana in opt sate din apropierea orasului Plevna, in nordul tarii. Toti porcii din zona afectata au fost sacrificati si s-a stabilit o zona de carantina de 3 kilometri.In august 2018, Bulgaria a raportat primul…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in prezent in 77 de localitati din 18 judete, cu un numar de 192 de focare, dintre care doua in exploatatii comerciale si unul intr-o exploatatie de tip A, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca in prezent sunt 192 de focare de pesta porcina africana, in 77 de localitati din 18 judete. Numarul focarelor active a crescut fata de luna iunie, cand erau raportate 55 de focare active. Pana acum, au fost…

- Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA) a confirmat doua cazuri de pesta porcina africana la porcii crescuti in gospodariile din satul Zhernov, in apropierea orasului Plevna, in nordul...

- Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA) a confirmat doua cazuri de pesta porcina africana la porcii crescuti in gospodariile din satul Zhernov, in apropierea orasului Plevna. Toti porcii din Zhernov vor fi sacrificati joi si va fi stabilita o zona de carantina de 3 kilometri in jurul…

- Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA) a confirmat doua cazuri de pesta porcina africana la porcii crescuti in gospodariile din satul Zhernov, in apropierea orasului Plevna, in nordul tarii, transmit BTA si Reuters, conform Agerpres. Citește și: BREAKING Criminalul din Faget…

- Suspiciune de pesta porcina africana in doua comune din Argeș. Este vorba despre comunele Maracineni și Dambovicioara. Echipe ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Argeș au fost astazi la fața locului pentru a preleva probe. Se așteapta confirmarea de la București.…