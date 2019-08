Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Olt, Angela Nicolae, a efectuat o acțiune de verificare in localitațile Orlea, Gura Padinii și Ianca, in care exista focare de pesta porcina africana (PPA). Prefectul a mers si in localitatea Grojdibodu, unde in acest moment exista suspiciune de PPA.

In doar 3 saptamani dupa primul caz (un porc mistret gasit mort intr-un lan de grau de la marginea localitatii Carja – Murgeni, fiind semnalat pe 24 iulie), pesta porcina africana a "intrat" puternic si in judetul Vaslui. Deja, pe langa restrictiile de circulatie a animalelor din zona afectata, a fost…

Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 746, acestea evoluand in 23 judete. Cele mai multe focare active sunt in Teleorman (247), Dolj (113) și Giurgiu (108), anunța MEDIAFAX.

- ANSA avertizeaza despre apariția unor noi focare de pesta porcina africana. La moment pesta porcina africana evolueaza in cinci localitati din doua raioane, dintre care 4 focare sunt in raionul Cahul și un focar in raionul Nisporeni.

Autoritatile din Arges anunta ca trei noi focare de pesta porcina africana au fost confirmate in judet, unul pe un fond de vanatoare din zona comunei Vulturesti, iar alte doua in gospodarii din comuna Vladesti, potrivit news.ro.

Peste 3.000 de porci au fost sacrificați in ultimele doua saptamani in mai multe localitați din județul Teleorman, ca masura preventiva pentru evitarea extinderii cazurilor de pesta porcina africana (PPA). „Vin peste noi cu jandarmii sa ne ridice animalele sanatoase", se plange un proprietar.

- Saptamana aceasta, statul balcanic raportase noua cazuri de pesta porcina africana in opt sate din apropierea orasului Plevna, in nordul tarii. Toti porcii din zona afectata au fost sacrificati si s-a stabilit o zona de carantina de 3 kilometri.In august 2018, Bulgaria a raportat primul…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca in prezent sunt 192 de focare de pesta porcina africana, in 77 de localitati din 18 judete. Numarul focarelor active a crescut fata de luna iunie, cand erau raportate 55 de focare active. Pana acum, au fost…