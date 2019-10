Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar inginer in varsta de 28 de ani care a crescut prin orfelinate si apoi intr-un centru de plasament din judetul Arad isi cauta mama, care l-a abandonat la nastere. Magdalena Stoica este o oradeanca acum in varsta de 59 de ani.

- Un pescar a fost salvat duminica de pompieri, dupa ce a alunecat de pe malul raului Mureș și a ajuns in namol pana la piept, intr-o localitate din județul Arad, anunța MEDIAFAX.ISU Arad anunța ca un echipaj al detașamentului de pompieri Arad a intervenit in localitatea Fantanele pentru salvarea…

- Tentativa de sinucidere a avut loc luni seara, in jurul orei 20. Un tanar in varsta de 17 ani a mers la Sectia 1 Politie din Dacia unde a sesizat faptul ca un prieten al sau in varsta de 36 de ani i-a trimis pe Internet o fotografie si un mesaj prin care isi anunta intentia de a se sinucide. Politistii…

- O persoana a murit si alte trei, printre care un copil de patru ani, au fost ranite intr-un accident produs duminica in localitatea Campuri Surduc, a anuntat IPJ Hunedoara. Potrivit sursei citate, politistii au fost sesizati prin intermediul serviciului de urgenta 112 cu privire la faptul ca pe DN7,…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din satul Navirneț, din raionul Falești, din Republica Moldova, a facut prapad noaptea trecuta. Și-a incendiat casa, chiar daca fata lui, in varsta de 9 ani, era in locuința, a notat publika.md. Barbatul a ieșit apoi din casa și s-a taiat la gat cu o bucata de tabla…

- ARAD. Accident mortal miercuri seara, in jurul orei 21.30, in centrul satului Mocrea. Un barbat in varsta de 58 de ani, care se afla pe o bicicleta, nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete, intrand in coliziune cu aceasta. In urma impactului, biciclistul a decedat, iar cel care conducea…

- Un motociclist a fost accidentat mortal pe DN7, in zona localitații Tatareaști. Acesta a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune frontala cu un autocamion. „In data de 20.07.2019, ora 12:52, poliția a fost sesizata prin intermediul SNUAU112, cu privire la faptul ca, pe DN7 a avut…

- Durere fara margini intr-o familie din satul Puscasi. Un barbat in varsta de 32 de ani si-a taiat gatul cu cutitul si, pana la sosirea medicilor de la SMURD s-a stins, sub privirile ingrozite ale parintilor sai. Miercuri dimineata, Calin Tuchendre a avut o ultima discutie mai aprinsa, la telefon,…