Persoanele care merg mai încet arată mai în vârstă Viteza cu care merg oamenii de peste 40 de ani constituie un indiciu al unui proces accelerat sau incetinit de imbatranire mintala si fizica, sugereaza oamenii de stiinta. Dupa ce au efectuat niste simple teste ale vitezei la mers, cercetatorii au putut masura cat de mult au imbatranit de fapt oamenii, dincolo de varsta. Ei... Read More Post-ul Persoanele care merg mai incet arata mai in varsta apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

