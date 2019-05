Stiri pe aceeasi tema

- Varianta ocolitoare Bacau va fi finalizata inainte de termenul stabilit in contract, in conditiile in care stadiul lucrarilor este de 20%, la doua luni de la demararea lucrarilor, potrivit ministrului Transporturilor, Razvan Cuc. "Finalizam Varianta Ocolitoare Bacau inainte de termenul stabilit in contract!…

- Razvan Cuc a dat asigurari ca lucrarile la primele doua tronsoane vor fi gata chiar mai devreme decat termenul prevazut initial in contractul cu constructorul, adica 3 ani. Razvan Cuc, ministrul transporturilor: „La Balș, am venit puțin mai tarziu, n-am prins traficul. Dar o sa vedeți in doua saptamani…

- Astazi, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a inspectat șantierul șoselei de centura a Radauților și s-a aratat incintat de ceea ce a vazut. El a spus ca lucrarile executate sint de foarte buna calitate și ca va reveni pe șantier. Alaturi de ministru s-au aflat directorul Companiei Naționale de Administrare…

- Lucrarile ar aduce Resita mai aproape de autostrada si ar atrage, implicit, investitori, insa podul limiteaza inaltimea traficului in zona, vehiculele comerciale fiind nevoite sa ocoleasca. Nelu Popa sustinea ca pentru modificarea pasajului si coborarea drumului cu 70 de centimentri, din…

- Senatorul PSD Gorj, Florin Carciumaru, l-a interpelat luni pe ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, in legatura cu drumurile din județ. In esența, Carciumaru ii reproșeaza ministrului ca trece cam mult timp de la vorbe...

- Miercuri dupa-amiaza, ministrul Transporturilor a anunțat ca o bucata de 33 de km din autostrada Transilvania va fi gata pana la sfarșitul anului, scrie ProTV. Razvan Cuc a afirmat ca va veni saptamanal sa verifice cum se muncește, și ca lucrarile vor fi supravegheate și din drona. Pe multe porțiuni…

- Executarea secțiunii cu tuneluri din autostrada Lugoj – Deva, lot 3, ar putea fi pornita inca din acest an, conform celor declarate joi, de șeful CNAIR, Narcis Neaga, la Deva. Impreuna cu nou (re)numitul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, el a vizitat șantierul autostrazii.

- Pentru ca lucrarile pe marile șantiere de infrastructura din Romania sa mearga mai bine ar trebui schimbata semnificativ legislația in domeniul achizițiilor publice, a declarat Narcis Neaga, dupa vizitarea lucrarilor de pe autostrada Lugoj – Deva. Cel mai bun exemplu in acest sens este chiar…