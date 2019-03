Pericol pentru ȘOFERI: Pot rămâne fără TALONUL de la mașină! Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia vor putea fi reținute de poliția rutiera intr-un nou caz, conform unui proiect de lege adoptat miercuri de senatori. Polițiștii vor putea astfel sancționa personalizarea unui autovehicul cu anumite sisteme de iluminare pe timpul nopții. Proiectul legislativ, prezentat anterior de Profit.ro , a primit și sprijinul Guvernului, iar acum va fi transmis spre dezbatere Camerei Deputaților. Autorii proiectului au remarcat ca mașinile de mare tonaj care tranziteaza Romania sau efectueaza transport intern și internațional… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

