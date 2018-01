Pericol de avalanșe în Alpii francezi Peste o suta de cabane - "chalet" - sunt vizate de un plan de evacuare în celebra statiune Chamonix din Alpii francezi, ca urmare a riscului maxim de avalanse declarat luni pentru masivul Mont-Blanc, potrivit autoritatilor locale citate de AFP.



În ce priveste traficul rutier, întreaga vale Chamonix în directia Elvetia, este închisa circulatiei iar numeroase localitati au ramas izolate.



"Situatia este iesita din comun! A cazut o cantitate de precipitatii echivalenta a 5 luni în doar 45 de ore. Iar zapada acumulata pe culmi… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- Mii de turisti sunt blocati in mai multe statiuni de schi din Alpii elvetieni, unde a nins abundent in conditiile in care stratul de zapada acumulat era deja consistent. Astfel, statiunea Zermatt, unde sunt acum 9.000 de turisti, a ramas izolata

- Imagini spectaculoase au fost surprinse in Alpii francezi. A nins atit de mult incit stratul de zapada format depaseste in inaltime plugurile. Potrivit presei, intr-un parc national, stratul de zapada se apropie pe alocuri de sapte metri. Alpii francezi au avut parte de cele mai abundente ninsori din…

- Cei 13.000 de turisti care sunt izolati de lume de doua zile in statiunea alpina elvetiana Zermatt din cauza caderilor abundente de zapada vor putea in curand sa ia trenul daca vor dori, au anuntat miercuri reprezentanti locali citati de AFP. "Linia de cale ferata Zermatt - Tasch va fi…

- O fetita a murit, iar mama ei este in stare grava dupa ce o avalansa a lovit miercuri dupa-amiaza un grup de turisti germani, intr-o statiune montana din nordul Italiei, relateaza publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera.

- Vineri, 29 decembrie, se implinesc patru ani de la teribilul accident suferit de septuplul campion mondial al Formulei 1, Michael Schumacher, pe o partie de schi din Alpii francezi. Informatiile privind starea de sanatate a lui "Schumi" sunt foarte putine, cele mai multe - infirmari ale unor prognoze…

- In cursul zilei de ieri, pana seara, a continuat sa ninga in zona montana, iar stratul de zapada a crescut cu pana la 20 cm. Vantul a prezentat intensificari susținute, cu viteze care au depașit la rafala 100 km/h, viscolind zapada și formand depozite insemnate in zonele adapostite. In acest moment,…

- Trei turisti au murit in urma unei avalanșe din Alpii francezi. Toate victimele erau barbati si aveau varste cuprinse intre 44 si 58 de ani. Nu se cunoaste, deocamdata, naționalitatea acestora.

- Salvamontistii prahoveni anunta ca in Masivul Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de metri, este risc insemnat de avalansa si ii avertizeaza pe turisti sa nu urce pe traseele montane care...

- Meteorologii au anunțat, ca sunt posibile avalanșe la peste 2.000 de metri altitudine in Munții Fagaraș, stratul de zapada masurand 44 de centimetri in zona stației meteo de la Balea Lac. Pe fondul vremii relativ calde și al temperaturilor in mare parte pozitive, stratul de zapada din etajul…

- Meteorologii au anunțat, luni, ca sunt posibile avalanșe la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Fagaraș, stratul de zapada fiind de 44 de centimetri în zona stației meteo de la Bâlea Lac.

- "Pe fondul vremii relativ calde si al temperaturilor in mare parte pozitive, stratul de zapada din etajul altitudinal 1700-2200 m va continua sa scada usor, iar la peste 2200 m nu va prezenta variatii semnificative. Stratul de zapada este in mare parte stabilizat, dar, pe pantele mai inclinate, prin…

