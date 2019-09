Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila in județele Caraș-Severin și Hunedoara pana la ora 14.00. Potrivit ANM, sunt vizate de avertizare zonele de munte, la cote de peste 1.800 de metri, din cele doua județe. Meteorologii susțin ca se vor semnala…

- Polițiștii hunedoreni au fost alertați de fiul unei femei in varsta de 76 de ani, din Hunedoara, care le-a spus ca mama sa a disparut. Acesta le-a povestit oamenilor legii ca, in cursul zilei de ieri, a mers impreuna cu aceasta ... The post Disperare intr-o familie din vestul țarii. O femeie a disparut,…

- Accident de munca tragic in localitatea Blajeni -Vulcan, din județul Hunedoara. Un barbat și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit in zona capului de cupa unui excavator. The post Tragedie intr-un sat din vestul țarii. Un barbat a avut parte de o moarte cumplita appeared first on Renasterea banateana…

- O grupare specializata in spargeri – care dadea lovituri atat in societați comerciale, cat și in locuințe – in județele din vestul țarii, a fost destructurata de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. Timp de un an, banda de hoți a dat lovituri in Timiș, Arad, Hunedoara și Alba. De fiecare…

- Prima editie a festivalului medieval „Ioan de Hunedoara” se va organiza la sfarsitul acestei saptamani, intre 9 si 11 august, atat in centrul municipiului Hunedoara, pe pietonala Corvin, cat si in curtea exterioara a castelului Corvinilor, care, impreuna cu domeniul Hunedoarei, fusese donat de regele…

- Tragedie la iesirea din municipiul Hunedoara. O femeie, in varsta de aproximativ 60 de ani, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovita de o motocicleta. In urma impactului violent, victima a fost aruncata pe sosea. The post Femeie omorata intr-un accident de motocicleta, in vestul țarii appeared first…

- S-au facut percheziții, astazi, in județul Hunedoara, pentru destructurarea unui grup organizat specializat in falsificare de valuta. Polițiștii au descins in cinci locații, la capatul acțiunii, fiind ridicate peste o suta de.... The post Falsificatori de valuta din vestul țarii, ridicați de polițiști…

- Județele Timiș, Arad și Hunedoara au fost, mai intai, sub cod portocaliu de furtuna. S-a emis apoi cod roșu pentru mai ulte zone. Imagini din timpul furtunii care a maturat țara. The post Vijelie in vestul țarii. Imagini din timpul furtunii appeared first on Renasterea banateana .