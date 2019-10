Stiri pe aceeasi tema

- Doua autoturisme urmarite international de catre autoritatile judiciare din Marea Britanie si Belgia au fost descoperite in curtea aradeanului arestat la domiciliu care avea si 22.000 de pachete de tigari de contrabanda, descoperite in cursul zilei de marti. "In urma activitatilor specifice investigative,…

- Un barbat în vârsta de 34 de ani, din Marea Britanie, s-a ales cu dosar penal dupa ce, luni, polițiștii doljeni au depistat faptul ca acesta consumase substanțe psihoactive înainte de a se urca la volan.

- Tanarul de 21 de ani din Prahova, suspectul principal al crimei din Șotrile, și-a recunoscut fapta imediat dupa ce a fost prins. El urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova pentru a fi dispuse masuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.Surse judiciare au declarat,…

- Un medic de la Spitalul din Roman, judetul Neamt, fost prins in flagrant luand mita, dupa ce denuntatorul a sunat la o linie telefonica de tip call-center anticoruptie. Suma de bani ar fi fost primita de la ruda unui pacient, in urma unei interventii chirurgicale efectuata de medicul respectiv. Purtatorul…

- Un roman in varsta de 29 de ani și-a injunghiat fosta nevasta, o femeie de 25 de ani, cu o șurubelnița și a dat-o cu capul de pamant intr-o parcare din Dusseldorf, Germania. Incidentul a avut loc pe 23 august, iar femeia a scapat cu viața doar pentru ca martorii au sarit imediat in apararea ei, a informat…

- Un roman a fost arestat in Marea Britanie pentru trafic de droguri. Polițiștii l-au prins cu 18 pungi de cocaina asupra sa, transmite kentonline.co.uk. Marian Stoica a fost prins de doi polițiști deghizați...