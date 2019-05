Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia a inceput inca din toamna anului 2018 o campanie de decongestionare a spațiilor verzi din Slobozia. Masura a fost intampinata cu reticența și a fost respinsa de catre cetațeni. Luna aceasta au aparut insa primele rezultate, iar decizia DADP se dovedește…

- In data de 21 aprilie 2019, politistii locali din cadrul Serviciului 3 Politie Locala, care desfasurau activitati de mentinere a ordinii si linistii publice in zona Piata Unirii, au prins o femeie care distrugea spatiul verde ornamental amenajat in fata sediului secundar al Universitatii "Al. I. Cuza"…

- Prin intermediul unui comunicat de presa, Primaria invita cetațenii, agenții economici, instituțiile publice și asociațiile de proprietari sau locatari sa contribuie, alaturi de administrația locala, la asigurarea unui aspect estetic și curat al localitații prin pastrarea curațeniei in spațiile publice,…

- Compania Nationala de Investitii (CNI) a atribuit firmei bucurestene Euromateria SRL contractul pentru construirea stadionului din Alexandria, in valoare de 38,2 milioane de lei (aproape opt milioane de euro). Arena Municipala din Alexandria va avea o capacitate totala pentru 5.496 spectatori si o…

- Vești bune pentru brașovenii care nu pot pleca in vacanța, dar și pentru turiști. Compania care a construit Paradisul Acvatic a obținut autorizația de construcție de la Primaria Brașov pentru construirea unei zone de agrement estival. „Investiția este de aproximativ 1,5 milioane de euro și vizeaza o…

- „Regulamentul privind administrarea și intreținerea spațiilor verzi publice situate in intravilan, masuri și reguli specifice pentru protecția mediului in Municipiului Oradea” și protocolul prin care Primaria impune asociațiilor de proprietari sa preia in administrare spațiile verzi din jurul blocurilor…

- În ședința de Consiliu Local de marți, s-a discutat un proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea unui parking pe strada Albac cu un regim de înalțime 2S (doua subsoluri)+D(demisol)+P (parter)+E(etaj)+T (terasa). Zeci…

- Primaria Sectorului 5 solicita din nou Primariei Municipiului București și Consiliului General al Municipiului București transmiterea in administrare a spațiilor verzi aflate in administrarea ALPAB, conform HCGMB nr. 124/2010.Vezi și: Cea mai mare acțiune de toaletare din istoria Sectorului…