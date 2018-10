Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu a spus, dupa audierile din Comisia SPP, ca, in toamna, a fost vizitat de un prieten la Ministerul Dezvoltarii care i-a transmis din partea sefului SPP, generalul Lucian Pahontu, sa puna umarul la debarcarea lui Liviu Dragnea. In schimb, Stanescu urma sa ajunga in fruntea…

- Presedintele acestei comisii, social-democratul Daniel Butunoi, l-a invitat pe Paul Stanescu sa faca o scurta prezentare a motivelor care au stat la baza declaratiei publice pe care a facut-o la inceputul anului, urmand ca ulterior membrii Comisiei sa-i adreseze intrebari, potrivit Agerpres."Pentru…

- Vicepremierul Paul Stanescu a spus, dupa audierile din Comisia SPP, ca, in toamna, a fost vizitat de un prieten la Ministerul Dezvoltarii care i-a transmis din partea sefului SPP, generalul Lucian Pahontu, sa puna umarul al debarcarea lui Liviu Dragnea. In schimb, Stanescu urma sa ajunga in fruntea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti, sesizarea PNL referitoare la neconstitutionalitatea hotararii Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza (SPP) in activitatea unor partide politice…

- Curtea Constituționala a decis, marți, admiterea sesizarii de neconstituționalitate formulata de PNL cu privire la inființarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Paza și Protecție (SPP) in activitatea unor partide politice, informeaza Mediafax.Pe…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat joi in Comisia parlametara pentru controlul activitatii Serviciului ca prima informare despre pericolul pestei porcine africane a fost facuta in timpul Guvernului Ciolos, iar primul caz de pesta a fost semnalat in iulie 2017. Detaliile oferite de șeful SRI…

- Ministrul de interne, Carmen Dan, este audiata, marți, alaturi de secretarul de stat Gheorghe Nucu Marin, de Raed Arafat și reprezentanții ai Jandarmeriei, la Comisia parlamentara de aparare in legatura cu violențele din 10 august, din Piața Victoriei. Inca de la inceputul ședinței au inceput contrele…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a decis constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestor partide.…