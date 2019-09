Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Salaj informeaza ca ziua libera, de vineri – 16 august, de care beneficiaza salariatii din sistemul bugetar, va fi recuperata prin prelungirea programului de lucru. ”In data de 15 august va fi sarbatorita Adormirea Maicii Domnului, zi libera…

- Angajatii din domeniul fabricarii produselor texile, confectii pielarie si incaltaminte, care lucreaza suplimentar, in weekend, nu sunt remunerati pentru munca depusa. Abaterea a fost constata de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Salaj in cadrul unei campanii organizate la nivel…

- Orice angajat bun isi doreste ca munca lui sa fie recunoscuta si apreciata atat de colegi, cat si de manageri. Din dorinta de a face mereu o impresie buna, multi comit insa unele greseli care le pot afecta performantele la locul de munca si cariera, mai ales pe termen lung.

- Cei ce cauta locuri de munca in Constanța sunt interesați, de obicei, de munca sezoniera in domeniile HORECA. Salariile nu sunt dintre cele mai mari, insa bacșișul rotunjește cu adevarat veniturile. Din pacate, legislația in vigoare le pune bețe-n roate celor care ofera astfel de locuri de munca in…

- In timp ce tinerii romani viseaza sa plece la studii peste hotare, unii dintre studenții straini veniți sa invețe in țara noastra spun ca le place Romania și se gandesc sa se stabileasca aici.

- Ford Motor a anuntat joi ca va concedia 12.000 de angajati in Europa, aproape 20% din forta sa de munca la nivel regional, o revizuire semnificativa care reflecta dificultatile cu care se confrunta producatorii auto pe continent, transmite Bloomberg.

- Investitorii care au deschis fabrici la Targu Jiu se plang din cauza lipsei forței de munca. Aceștia au discutat pe tema lipsei resursei umane cu primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu. Societatea care a preluat fosta Avicola s-a plans autoritaților locale ca este obligata sa aduca muncitori din alte…