Paște evreiesc. Ana Birchall, despre tradițiile evreilor și ce simbolizează sărbătoarea ''Evreii din toata lumea sarbatoresc, timp de 8 zile (19 – 27 aprilie), Paștele (Pesah in limba ebraica). Pesah simbolizeaza eliberarea din robia egipteana si iesirea din Egipt a evreilor condusi de Moise, dar si suferintele indurate de poporul evreu in timpul celor 40 de ani de peregrinari prin desert. Potrivit tradiției, in prima zi a Paștelui, evreii se aduna cu familia și cu prietenii in jurul mesei festive (Seder) și rememoreaza ieșirea din Egipt. Cu ocazia Pesah, doresc sa urez comunitații evreiești din Romania precum și evreilor din lumea intreaga sarbatori binecuvantate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

