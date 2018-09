Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing al companiei Blue Air, care plecare de la București spre Liverpool, va efectua o aterizare de urgența pe Aeroportul Otopeni, dupa ce aeronava a atins pista cu coada la decolare. Aeronava Boeing 737 a decolat la ora 16:15 de pe Aeroportul Internațional Otopeni, cu destinația Liverpool,…

- De data aceasta de sange are nevoie o persoana care lucreaza la Asociatia ASSOC Baia Mare si este internata la Spitalul Județean. “Am facut zeci de apeluri pentru donarea de sange, iar acum avem unul care privește un om drag. Colega noastra Tamara Chince are urgent nevoie de sange B3 negativ sau 01.…

- F. T. In dupa-amiaza zilei de ieri, polițiștii prahoveni au fost alertați, prin intermediul Numarului Unic de Urgența “112”, ca un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost injunghiat cu un cuțit in zona toracelui, in Piața Aurora – Vest, de catre un individ care a fugit. Oamenii legii l-au prins…

- Adelina Oancea fosta Gavrila , acum in varsta de 40 de ani, o campioana la triplusalt care a reprezentat in cariera sa si CS Farul Constanta, are nevoie urgenta de ajutor Fosta sportiva duce o batalie cu viata, avand o sarcina cu o complicatie rara, extrem de riscanta pentru mama. Dupa nasterea care…

- Aeronava Boeing777 a companiei Jet Airways, care efectua cursa Mumbai - Londra, a aterizat pe Aeroportul Otopeni, la ora locala 14.10, cu o urgenta medicala la bord, din primele informatii reiese ca este vorba de un pasager de 23 de ani cu probleme cardiace, anunta Compania de Aeroporturi Bucuresti

- Unul dintre militarii raniți grav in accidentul produs saptamana trecuta in apropierea școlii de aviație de La Boboc are nevoie urgenta de sange pentru a supraviețui. Valentin George Lupu, tanarul care imediat dupa accident a fost preluat de un elicopter SMURD și dus la București, se zbate in continuare…

- Zeci de persoane au trait momente de panica la mii de metri altitudine, la scurt timp dupa ce aeronava in care erau a decolat de pe un aeroport din Irlanda. Tuturor pasagerilor li s-a facut rau, iar piloții zborului Ryanair de la Dublin spre orasul croat Zadar a fost deviat catre aeroportul Frankfurt-Hahn…

- Treizeci de gospodarii din localitatea Lunca Marcusului sunt evacuate, sambata dimineata, fiind in pericol de a fi inundate in urma crearii unei brese in digul de protectie de pe Raul Tarlung, a informat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Persoanele evacuate vor fi gazduite…