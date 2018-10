Parteneriat strategic economic intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele Romaniei si Emiratelor Arabe Unite au incheiat, in cadrul vizitei de lucru a premierului Viorica Dancila in acest stat, un parteneriat strategic economic care ofera oportunitati de cooperare, prin dezvoltarea de initiative comune pentru ambele parti, anunta Executivul.

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, a avut marti o intrevedere cu presedintele Dubai Ports, Vami si Zona Libera, Sultan Ahmed Bin Sulayem, cu care a discutat despre crearea unui parteneriat economic extins intre Guvernul Romaniei si Guvernul EAU.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu Sultan Ahmed Bin Sulayem, președintele Dubai Ports, Vami și Zona Libera și președintele Autoritații Maritime a orașului Dubai, in cadrul vizitei de lucru pe care oficialul roman o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, anunța…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila va face saptamana viitoare o deplasare in Turcia si tarile Golfului. "Va fi o deplasare de o saptamana, este o deplasare in Turcia, care va fi luni, marti si miercuri va fi Dubai si Abu Dhabi in Emiratele…

- In contextul marcarii a sapte ani de la adoptarea "Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre Romania si Statele Unite ale Americii", care a avut loc la Washington DC, pe 13 septembrie 2011, prim-ministrul Viorica Dancila a salutat nivelul excelent al relatiilor dintre…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a declarat, marti, ca se lucreaza la noul parteneriat strategic intre tara sa si Romania, cel existent urmand sa fie ”imbunatatit si modernizat pentru preocuparile de astazi”, el referindu-se si la Brexit.

- "Ii cer public lui Liviu Dragnea sa informeze opinia publica transparent in ce data a facut plangerea penala pe tema asa-zisei tentative de omor, la ce unitate de parchet a facut-o, care este continutul, cine sunt cei pe care-i suspecteaza. De asemenea, solicit unitatilor de parchet din Romania si…

- Presedintele Camerei Deputatilor si seful PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, duminica seara, ca sedinta de Guvern cu reprezentantii Guvernului din Israel va avea loc in octombrie sau noiembrie, insa nu s-a anulat. "Se va tine, octombrie sau noiembrie. Acum nu sunt sigur exact 8 octombrie sau 8…