Parlamentul olandez va iniţia anchetă privind rolul Ucrainei în prăbuşirea zborului MH17 în Donbas Parlamentarii olandezi au votat în unanimitate în favoarea initierii unei investigatii cu privire la implicarea Ucrainei în prabusirea zborului MH17 în Donbas, în iulie 2014 - a anuntat, miercuri, parlamentarul creștin-democrat Chris van Dam. "Anchetarea faptului ca spațiul aerian din Ucraina nu a fost închis este aprobata cu unanimitate de voturi" - a scris politicianul pe Twitter, potrivit Rador.



