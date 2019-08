Părinții sunt îngrijorați pentru siguranța copiilor: Nu este normal. Nu suntem în siguranță Unii dintre manifestanții prezenți, simbata, la protestul organizat de PNL, in fața sediului Ministerului Afacerilor Interne au afirmat ca Romania nu mai este un loc sigur pentru copii. Aceștia critica acțiunile autoritaților in cazul de la Caracal și cer restructurarea instituțiilor, relateaza mediafax. „Eu cred ca nu sunt in siguranța copii nostrii. Trebuie ca instituțiile sa se schimbe de sus in jos”, a declarat una dintre persoanele prezente, sambata la ora 11:05, la protestul organizat de PNL, in fața sediului MAI. Aceasta a afirmat ca manifesteaza pentru conștientizarea fenomenului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai PNL Bucuresti, alaturi de alti cetateni impresionati de cazul din Caracal s-au adunat in fata sediului MAI, unde depun 400 de perechi de incaltaminte pentru fiecare copil care dispare anual fara urme. „ Conform cifrelor oficiale, in Romania, anul trecut au fost dati disparuti 4000 de…

- Conform Romania Tv, Ana Birchall, ministrul Justiției, a oferit un raspuns intrebarilor unui reporter al televiziunii. Ministrul Justiției a spus ca ”este normal ca parinții sa afle aceasta veste de la noi și nu pe surse, așa cred eu ca este uman și respectuos”. Ea a mai declarat ca ”procurorii…

- Premierul Viorica Dancila a facut, miercuri, declaratii la Palatul Victoria, in care a anuntat ca se va implica personal in reforma demarata, in urma crimei din Caracal. Ea cere implicarea tuturor factorilor politici si precizeaza ca Romania trebuie sa treaca aceasta criza a institutiilor care se…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a facut, miercuri seara, declarații de presa, la Palatul Victoriei, in care a facut un sumar al masurilor luate in ultimele zile in cazul Caracal. „Se implinesc deja cinci zile de cand vestea cutremuratoare a intamplarilor din Caracal ne-a lovit. Este un caz șocant, o…

- Mai multi activisti si activiste pentru drepturile omului scriu despre drama fetelor disparute si apoi ucise de criminalul din Caracal. Madalina Maria Turza, presedinta Centrului European pentru drepturile copiilor cu dizabilitati a postat despre impostura si coruptia din sistem si desprecum birocratia…

- Alexandra Maceșanu (15 ani) și Mihaela „Lulu” Melencu (19 ani) au disparut dupa ce au luat o mașina de ocazie. Criminalul lor se pare ca este Gheorghe Dinca, un barbat din Caracal, in casa caruia au fost gasite resturi umane, dar și obiecte care le-ar fi aparținut fetelor. Poliția a intervenit tardiv,…

- Astfel, Emil Boc îndeamna parinții sa nu-și mai recompenseze odraslele cu mașini – un cadou obișnuit la noi mai ales cu prilejul majoratului. Edilul susține ca tinerii din România ar trebui sa se inspire din mentalitatea vestica, acolo unde aceasta modalitate de recompensare nu…