Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a instalat o camera de supraveghere in propria casa, dupa ce a descoperit ca se petreceau niște lucruri dubioase in absența sa. Samantha Robson, in varsta de 39 de ani, a observat ca tot...

- Un barbat din China a aflat in cel mai cumplit mod cu putința ca soția lui are o aventura cu primarul orașului in care locuiau: dupa ce a lasat pornita, din greșeala, o camera de supraveghere. Și daca nu ar fi fost de ajuns, primarul in cauza era cel mai bun prieten al barbatului, scrie Shang You News.

- O femeie din Ohio, SUA, sustine ca, desi fetele ei ii spuneau constant ca au o ”creatura” in dormitor, ea si sotul ei nu au crezut. The post Descoperirea socanta facuta de o mama in dormitorul copiilor: ”Imi spuneau ca au o creatura in camera, insa nu i-am crezut” appeared first on Renasterea banateana…

- Parinții copiilor care invața la cea mai mare unitate de invațamant gimnazial din municipiu, Școala „Mihai Dragan”, au pus la cale un manifest artistic care se va numi #șiȘcoalamea, fiind inspirat de protestul privind lipsa autostrazilor din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Parinții unui bebeluș au instalat o camera de supraveghere in camera copilului lor, dupa ce au descoperit zgarieturi mari pe fața acestuia. Cand au vazut ce se intampla, au fost șocați și au simțit nevoia sa fuga din casa.

- Parinții unui bebeluș au instalat o camera de supraveghere in camera copilului lor, dupa ce au descoperit zgarieturi mari pe fața acestuia. Cand au vazut ce se intampla, au fost șocați și au simțit nevoia sa fuga din casa.

- “Spalarea creierului”, celebrul slogan, nu vine din credinta sanatoasa, vine din necredința și pierderea vremii cu lucruri marunte și slabe. Cineva citea intr-o zi o carte groasa, si-l intreb: – De ce citesti cartea aceasta? Mai bine citesti Sfanta Scriptura! – Parinte, este ceva foarte psihologic…