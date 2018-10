Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul Wembley ar putea fi cedat catre unul dintre cei mai bogati oameni ai planetei. Shahid Khan, un magnat de origine pakistaneza, este dispus sa ofere 600 de milioane de lire sterline pentru a deveni proprietarul arenei.Citește și: Victorie URIAȘA pentru Klaus Iohannis, la Curtea Constituționala:…

- Autoritațile locale din municipiul Suceava și din comuna Dumbraveni au efectuat acțiunile de dezinsecție solicitate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dupa ce doua persoane au fost diagnosticate cu forme grave de meningita provocata de virusul West Nile, transmis de țanțari. Una dintre ...

- Autoritatile din Targu Jiu vor monta in parcuri si in cartierele din municipiu 16 noi locuri de joaca. Acestea au fost achizitionate recent si vor fi montate in perioada urmatoare, astfel incat sa fie puse cat mai repede la dispozitia ...

- Slovacia este din punctul de vedere al marilor companii solare o ar mic.Ea este conectat puternic de Cehia de unde import produse i tehnologii. Dei în anii 20072010 Slovacia era o pia în cretere condiiile sau schimbat. De mai muli ani piaa este fie stagnant fie întregistreaz creteri f...

- Romanii persoane fizice care doresc sa treaca la energie verde vor fi ajutați de stat cu 90% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 20.000 de lei. Cel puțin asta propune noul ghid de finanțare aflat acum in dezbatere publica la Ministerul Mediului, scrie economica.net.

- Un start-up din Munchen a profitat de soarele puternic din aceasta vara pentru a testa sistemul de incarcare pentru mașina sa Sion, un vehicul solar electric, care permite incarcarea in timp ce conduci.

- Rompetrol Downstream, divizia de retail a Grupului KMG International, a finalizat recent dotarea primei benzinarii Rompetrol cu panouri solare de mare capacitate, o premiera pentru Romania si regiunea Marii Negre. ldquo;Este o idee pe care o analizam de cel putin 3 ani, dar care a devenit viabila o…

- Rompetrol Downstream, divizia de retail a Grupului KMG International, a finalizat recent dotarea primei benzinarii Rompetrol cu panouri solare de mare capacitate, o premiera pentru Romania si regiunea Marii Negre, conform unui comunicat al companiei.