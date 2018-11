Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Spitalului Municipal de Boli Infectioase Constanta, in a doua jumatate a lunii octombrie, la Constanta au fost diagnosticate 51 de cazuru de boala diareica acuta. Din acestea, au fost spitalizate 41 de cazuri. Boala diareica acuta are ca semn cresterea frecventei scaunelor…

- O boala care provoaca paralizie grava, similara poliomielitei si care afecteaza in special copiii, cunoaste o recrudescenta toamna aceasta in SUA, desi este considerata in continuare foarte rara, au informat autoritatile medicale americane, citate miercuri de AFP. Cu focare similare in…

- Postul intermitent ar putea fi un remediu pentru diabetul de tip 2, sugereaza doctorii care au publicat recent un articol in BMJ Case Reports dupa ce trei pacienti de ai acestora au putut renunta complet la tratamentul cu insulina in urma adoptarii...

- Dupa vacanța de vara, epidemia de enterocolita și-a facut apariția in Romania, boala putand fi contractata foarte ușor, mai ales de copiii, dupa ce au petrecut timp la mare ori in alte destinații turistice.

- Semnal de alarma tras de medici și oameni care au reușit sa iasa din cotloanele intunecate ale depresiei, de Ziua Mondiala pentru prevenirea suicidului. Boala secolului 21, depresia este o realitate dureroasa pentru sute de mii de romani.

- Institutul National de Sanatate Publica din Romania a publicat vineri ultimele date colectate cu privire la raspandirea bolii diareice acute. In cadrul Sistemului de supraveghere a BDA, in cea de a paisprezecea saptamana de supraveghere 27 august 2 septembrie , tendinta este de scadere la nivel national.…

- Un turist japonez, care a fost arestat pentru o fapta nespecificata in Coreea de Nord, a fost eliberat, noteaza BBC. Tomoyuki Sugimoto, despre care se crede ca este un grafician video, in varsta de 30 de ani,...

- Bruxismul este o parafunctie a aparatulului masticator caracterizata prin scrasnirea, frecarea sau inclestarea dintilor, in timpul noptii sau in timpul zilei, in mod constient sau nu. Acesta este nociv pentru dantura si articulatiile temporo-mandibulare si poate crea probleme de estetia dentara.…