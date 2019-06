Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai Episcopiei Catolice de la Iasi s-au intalnit astazi cu Papa Francisc la Vatican. Alaturi de delegatia din judet au mai fost prezenti si oficiali de la Bucuresti, Sumuleu-Ciuc si Blaj, locuri care au fost vizitate de Papa Francisc. Aceasta intalnire a avut loc in Piata San Pietro, cu…

- Vaticanul a si publicat pe canalul de YouTube un videoclip ca rezuma in 60 de secunde vizita Papei Francisc in Romania. Clipul cuprinde franturi din momentele importante ale calatoriei apostolice a Suveranului Pontif.Papa Francisc a vizitat Romania in perioada 31 mai - 2 iunie și a participat…

- Publicatiile de presa internationale au reflectat in amanunt vizita Papei Francisc in Romania, timp de trei zile. Sub sloganul "Sa mergem impreuna!", Sanctitatea Sa a vorbit la Bucuresti, Sumuleu-Ciuc, Iasi si Blaj despre iubire, apropierea dintre oameni, iertare, modestie, dar si despre ideologie…

- Papa Francisc a fost fermecat de frumusețile Romaniei și a vorbit despre asta in avionul care il ducea inapoi, catre Vatican. Sfantul Parinte a laudat in special Transilvania, spunand ca vremea urata din aceste zile a fost pentru el un dar de la Dumnezeu, pentru ca l-a obligat sa mearga cu mașina și…

- Papa Francisc incepe vineri o vizita apostolica de trei zile in Romania, Sanctitatea Sa fiind asteptat de autoritati, ierarhi si pelerini la Bucuresti, Sumuleu-Ciuc, Iasi si Blaj. Desfasurata sub genericul "Sa mergem impreuna!", la 20 de ani de la vizita istorica a Papei Ioan Paul al II-lea,…

- Ne apropiem cu pasi repezi de ultima zi a lunii Florar si de primele doua ale lunii lui Ciresar, cand Sanctitatea sa Papa Francisc, intai-statatorul intregii Biserici Catolice si conducatorul statului Vatican, va vizita Romania. Aceasta vizita are loc la invitațiile primite din partea președintelui,…

- Toate structurile Serviciului Roman de Informații și serviciile de intervenție, armata, și nu numai, sunt pregatite pentru vizita Papei Francisc in Romania, susține Romania TV. Cu doua saptamani inainte de vizita oficiala elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne survoleaza traseele…

- Autoritațile de la București și reprezentanții Bisericii Catolice fac ultimele pregatiri pentru vizita Papei Francisc in Romania. Calatoria apostolica a Sfantului Parinte este stabilita in cele mai mici detalii și va cuprinde pe langa București și orașele Iași și Blaj.