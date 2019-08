Stiri pe aceeasi tema

- In același timp, China a urcat pe poziția a doua mondiala la exportul de drone militare, unul dintre cele mai avansate tipuri de armament ale momentului. Aceste aparate fara pilot și-au gasit deja cumparatori in Myanmar, Kazahstan, Egipt, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Pakistan, Nigeria și…

- Un studiu al Institutului National de Statistica prezentat cu ocazia zilei mondiale a populatiei anticipeaza ca populatia rezidenta tanara, de varsta prescolara si scolara, va scadea in anul 2030 la 3,12 milioane persoane, iar in anul 2060 la numai 2,15 milioane persoane comparativ cu 3,55 milioane…

- Pe 3 decembrie 1987, la ora 2.00, Elena Ioana Nastase venea pe lume la Spitalul Clinic din București. Era cetațeanul cu numarul 23.000.000. Peste un secol și ceva, in 2100, populația Romaniei va fi de numai 12.000.000. Practic, ne injumatațim! India va ajunge la 1,4 miliarde, China va ”stagna” la un…

- Estimarea a fost revizuita in jos fata de anul 2017, cand ONU a prognozat pentru anul 2100 o populatie mondiala de circa 11,2 miliarde de locuitori. Diferenta a rezultat din natalitatea in scadere in tot mai multe tari. Totodata, cresterea sperantei de viata si scaderea ratei fertilitatii…

- Orasele Moscova, Istanbul si Bucuresti erau anul trecut pe primele locuri in Europa in privinta blocajelor inregistrate in trafic, conform clasamentului anual realizat de compania olandeza de sisteme de navigatie TomTom. La nivel global, Bucureştiul s-a situat pe locul 11 în 2018, după…

- Orasele Moscova, Istanbul si Bucuresti erau anul trecut pe primele locuri in Europa in privinta blocajelor inregistrate in trafic, conform clasamentului anual realizat de compania olandeza de sisteme de navigatie TomTom, informeaza site-ul dutchnews.nl. La nivel global, Bucurestiul s-a situat…

- Filipine si Egipt sunt cele mai rezistente economii emergente la un posibil razboi comercial, in timp ce Mexicul este cea mai vulnerabila din cauza exporturilor sale mari spre SUA, arata o analiza realizata de Bloomberg in randul a 21 de economii emergente, potrivit AGERPRES.Printre economiile…