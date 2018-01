Stiri pe aceeasi tema

- Romania a primit 203 recomandari cu privire la drepturile omului, de la 78 de state. Acestea acopera toate subiectele de drepturile omului, iar nivelul de detaliu al declarațiilor majoritații statelor și al recomandarilor arata ca situația drepturilor omului in Romania este bine cunoscuta și ca eșecul…

- Reduceri eMAG la electrocasnice Arctic. Daca doriți sa va reutilați gospodaria, electrocasnicele produse de Arctic, la Gaești, ofera atât durabilitate, cât și un preț foarte avantajos. În acest articol gasiți cele mai bune oferte de la eMAG. Înființata în urma…

- Drepturile omului sunt tot mai frecvent incalcate in estul Ucrainei si peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Este concluzia celui mai recent studiu al Organizatiei Human Rights Watch.

- Ghidul Suprem al Iranului a condamnat marti afirmatiile jignitoare facute de presedintele american Donald Trump la adresa mai multor tari din emisfera sudica, vazand in aceasta dovada faptului ca SUA mint atunci cand declara ca se preocupa de drepturile omului, informeaza AFP. 'Facand referire la…

- Ghidul Suprem al Iranului a condamnat marti afirmatiile jignitoare facute de presedintele american Donald Trump la adresa mai multor tari din emisfera sudica, vazand in aceasta dovada faptului ca SUA mint atunci cand declara ca se preocupa de drepturile omului, informeaza AFP. 'Facand…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, nu doreste sa se exprime public si sa dea "lectii" Chinei in privinta drepturilor omului pentru ca ar fi "absolut ineficient", a pledat el cu ocazia vizitei sale de stat la Beijing, relateaza AFP. "Exista diferente intre noi care sunt legate de istoria…

- Vizita președintelui turc, Recep Erdogan, la Paris, prima dupa puciul din 2016, a declanșat critici și controverse. Nici declarațiile celor doi șefi de stat nu s-au lasat mai prejos. O sinteza, in relatarea corespondentului nostru, Mihaela Antoche.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a spus, vineri, omologului sau turc ca tarile democratice trebuie sa respecte statul de drept in lupta impotriva terorismului si si-a exprimat grija cu privire la soarta studentilor, profesorilor si jurnalistilor arestati in Turcia dupa puciul esuat, relateaza…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Ministerul de Externe al Turciei a condamnat sambata decizia unei instanțe din Grecia de a acorda azil politic copilotului unui elicopter al armatei turce, care a fugit din Turcia dupa tentativa de lovitura de stat de anul trecut.

- Autoritatile din Serbia au dispus extradarea in Turcia, ignorand recomandarile Comitetului ONU contra Torturii, a activistului politic kurd Cevdet Ayaz, care solicita azil, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- FCSB a anuntat, sambata, ca echipa antrenata de Nicolae Dica va sustine in aceasta iarna stagii de pregatire in Turcia si in Spania.Primul stagiu se va desfasura in perioada 8-18 ianuarie, in cadrul Gloria Sports Arena, din Belek, si se va incheia cu o partida amicala cu ucrainenii de la Olimpik…

- Vulcanul Taranaki din sud-vestul Insulei de Nord a Noii Zeelande, a primit statutul de personalitate civila și este sub protecția drepturilor omului. Vulcanul este sacru pentru opt triburi de maori indigene, iar guvernul țarii le-a imparțti responsabilitatea in privinta sa. Aceasta este "recunoașterea…

- Turcia, selecționata antrenata de Mircea Lucescu, va disputa un meci amical impotriva Irlandei, in luna martie a anunlui viitor, a anunțat federația turca. Partida se va disputa in Turcia pe data de 23 martie, iar irlandezii vor fi la prima deplasare in aceasta țara din 1999. Un alt meci amical a fost…

- Turcia, selecționata antrenata de Mircea Lucescu, va disputa un meci amical impotriva Irlandei, in luna martie a anunlui viitor, a anunțat federația turca. Partida se va disputa in Turcia pe data de 23 martie, iar irlandezii vor fi la prima deplasare in aceasta țara din 1999. Un alt meci amical a fost…

- La cea de-a 73-a sesiune plenara a Adunarii Generale a ONU a fost aprobata marti, 19 decembrie, o rezolutie privind situatia drepturilor omului in Crimeea si Sevastopol. Proiectul ce prevede ca Federatia Rusa incalca drepturile omului in Crimeea si Sevastopol a fost sprijinit de 70 de tari, printre…

- PNL sprijina fara echivoc garantarea dreptului la aparare si prezumtia de nevinovatie, dar nu poate fi partas la "anihilarea" capacitatii Parchetelor de a lupta cu infractionalitatea, a declarat, marti, deputatul liberal Catalin Predoiu. "PNL sprijina fara echivoc garantarea dreptului la aparare,…

- Intrat pe lista neagra la FCSB și criticat de Nicolae Dica și Gigi Becali, Denis Alibec ar putea fi salvat de prietenul Marius Șumudica. Presa din Turcia anunța ca atacantul de 26 de ani este dorit de Șumudica la Kayserispor, locul 4. Turcii anunța ca varful va veni in weekend in Turcia pentru a discuta…

- Staff-ul naționalei va petrece luna ianuarie in Turcia, Cipru și Spania, prin cantonamentele formațiilor din topul Liga 1. In martie e antamat un amical cu Israel. In așteptarea tragerii la sorți pentru Cupa Națiunilor, operațiune ce se va derula pe 24 ianuarie, la Lausanne, staff-ul primei reprezentative…

- "Din respect pentru Familia Regala si pentru istoria poporului roman, avand in vedere actiunile ce urmeaza a fi organizate la Palatul Regal pentru comemorarea Regelui Mihai, BNS a decis sa revizuiasca modul de organizare a marsului - miting anuntat pentru 12.12.2017, in Piata Revolutiei. Totusi,…

- Vineri, 8 decembrie, de la ora 13, la Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia s-a incheiat proiectul educativ local, DREPTURILE NOASTRE DE TOATE ZILELE! Elevi ai Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia și ai Colegiului Economic ”Dionisie…

- Intre obiectivele sale naționale anuale, Ucraina a promis ca va respecta și dezvolta drepturile minoritaților, dar adoptarea noii legi a educației contrazice complet acest lucru, a subliniat șeful diplomației ungare, in marja reuniunii miniștrilor de externe ai NATO care s-a desfașurat marți și miercuri…

- Autoritațile de la Budapesta au dezmințit, marți, informația potrivit careia mai mulți membri ai unui ansamblu folcloric turc au cerut azil politic in Ungaria, țara unde venisera pentru a participa la un festival la Budapesta, transmite MTI. Biroul pentru imigrație ungar a precizat…

- Un grup de 11 persoane care faceau parte dintr-un ansamblu folcloric turc au cerut azil politic in Ungaria, tara unde au venit pentru a participa la un festival la Budapesta, a anuntat marti cotidianul turc Hurriyet, citat de agentia EFE. Conform unor surse din politia turca citate de acest cotidian,…

- Conform unor surse din poliția turca citate de acest cotidian, ansamblul folcloric alcatuit din 16 membri a plecat pe 1 noiembrie la Budapesta pentru a participa la festivalul programat zece zile mai tarziu, dar odata ajunși acolo 11 dintre ei au cerut azil politic autoritaților ungare.Anterior,…

- Procuratura din Turcia a dispus confiscarea bunurilor omului de afaceri turc de origine iraniana Reza Zarrab care, in cursul unui proces la New York, l-a implicat pe presedintele Recep Tayyip Erdogan in...

- Comisia parlamentara pentru drepturile omului si relatii interetnice a dat aviz negativ miercuri, 29 noiembrie, la proiectul de lege ce prevede modificarea Constitutiei prin inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” ca limba de stat.

- Echipa de fotbal care va deveni campioana Romaniei la finalul sezonului va intra in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, in editia 2018/2019 a competitiei, informeaza FRF. Formatul celor doua competitii europene sufera modificari, incepand de anul viitor. Atat in UEFA Champions League, cat…

- In interviul acordat pentru DCNews, Mihai Daraban a afirmat: ”Aici e joaca omului politic. Cand era in Opoziție, Victor Ponta blama proiectul Roșia Montana și gazul de șist, dupa care, fiind la guvernare, s-a intors la economia reala. Sa știți ca dl Ponta a lasat un Cod Fiscal foarte bine argumentat,…

- Saptesprezece profesori din patru tari au vizitat astazi, 24 noiembrie, sediul Institutiei Prefectului Satu Mare. Profesorii scolilor din Turcia, Italia, Estonia si Portugalia se afla la Satu Mare pentru un schimb de bune practici in cadrul proiectului Erasmus Plus, cu titlul „Teachers out, learners…

- Liderii statelor Uniunii Europene au semnat vineri la un summit desfașurat la Goteborg "Proclamația privind Pilonul European al Drepturilor Sociale", un set de 20 de 'drepturi sociale' elaborat intr-o incercare de a face UE mai atractiva pentru votanți și de a contracara sentimentele eurosceptice…

- „Din materialitatea procesuala a faptelor judiciare reiese ca, pe alocuri, captate de fluxul activitatii profesionale, unele organe judiciare se hranesc cu iluzia statisticilor de profil, ignorand uneori realitatea si modul in care sunt respectate drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului,…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, miercuri, ca unele organe judiciare "se hranesc cu iluzia statisticilor de profil", ignorand uneori realitatea și modul in care sunt respectate drepturile și libertațile fundamentale ale cetațenilor in faza de urmarire penala. "Din…

- Nuri Guney este managerul unui bistro din centrul orasului Satu Mare, indeplinind in acelasi timp si celelalte functii din afacerea sa, de bucatar si ospatar, interactionand cu zambetul pe buze cu clientii sai. Dincolo de bucuria cu care isi intampina fiecare client, Nuri are o poveste de viata iesita…

- Jurnalistul Razvan Savaliuc a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre urmarirea penala a lui Liviu Dragnea și despre modul în care a acționat DNA. „În societate, opinia publica e divizata. (...) Daca…

- Bencze Marta-Iozefina a fost revocata din functia de presedinte al Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, in baza unei decizii adoptate, luni, de plenul Senatului, cu 65 de voturi pentru, 18 abtineri si un vot impotriva. Decizia a fost…

- In municipiul Carei nu se poate dona sange. Buletin de Carei a semnalat acest aspect inca din anul 2011 dar cine sa fie interesat de acest aspect …neaducator de profit pentru factorii de decizie? Iata ca ne confruntam acum cu o situatie aparte in care un tanar are urgenta nevoie de sange in urma…

- Astfel,joi seara, de la ora 19:00, in Sala de concerte „Enescu-Bartok”, iubitorii de muzica vor asculta un program care cuprinde „Concertul nr. 1 pentru vioara și orchestra in la minor, op. 77” (D. Șostakovici) și „Simfonia I in re minor, op. 13” (S. Rahmaninov). In deschidere, iubitorii…

- Chile este dispus sa acorde azil politic deputatului Freddy Guevara, unul din liderii opoziției venezuelene, refugiat de sambata in ambasada chiliana din Caracas, a anunțat luni ministrul Afacerilor Externe, Heraldo Munoz, citat de AFP. Guevara "a simțit ca un risc afecta securitatea…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat lotul Romaniei pentru „testele” cu Turcia (9 noiembrie, de la ora 20:15, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca) si Olanda (14 noiembrie, de la ora 21:00, pe „Arena Naționala” din Bucuresti).

- Misiunea Coreei de Nord la ONU a cerut anularea sanctiunilor "brutale" împotriva tarii, argumentând ca masurile impuse de catre comunitatea internationala dupa cel mai recent test nuclear efectuat de Phenian reprezinta un genocid. "În acest moment, schema dictata…

- Centrul pentru protecția si promovarea drepturilor femeii tinere a organizat recent, la Chișinau, un seminar cu tema „Drepturile omului in Moldova și Ucraina“. Acest seminar este finanțat de Uniunea Europeana și de Fondul Canadian pentru Inițiative Locale. Seminarul a fost organizat pentru persoanele…

- Organizațiile pentru drepturile omului și libertatea presei cer senatorilor, printr-o scrisoare deschisa, sa blocheze prin vot proiectul de modificare a legii AGERPRES. "Organizațiile pentru drepturile omului și libertatea presei, semnatare ale prezentei scrisori, fac un…

- Organizațiile pentru drepturile omului și libertatea presei cer senatorilor, printr-o scrisoare deschisa, sa blocheze prin vot proiectul de modificare a legii AGERPRES. "Organizațiile pentru drepturile omului și libertatea presei, semnatare ale prezentei scrisori, fac un…

- Renumita actrita franceza Juliette Binoche vine la Bucuresti pentru a juca pe scena Teatrului National Bucuresti, „Vaille Que Vivre (Barbara)”, alaturi de pianistul Alexandre Tharaud, pe 30 octombrie, de la ora 20.00. Binoche este o figura emblematica a cinematografiei franceze, detinatoare a mai multe…

- Renumita actrita franceza Juliette Binoche vine la Bucuresti pentru a juca pe scena Teatrului National Bucuresti, „Vaille Que Vivre (Barbara)”, alaturi de pianistul Alexandre Tharaud, pe 30 octombrie, de la ora 20.00. Binoche este o figura emblematica a cinematografiei franceze, detinatoare a mai multe…

- CSU Craiova a anunțat oficial ca noul stadion "Ion Oblemenco" va fi inaugurat vineri, 10 noiembrie, de la ora 20:00, intr-un amical cu Slavia Praga. Deși se dorea ca arena sa fie inaugurata in acest weekend, in meciul cu FCSB, stadionul nu a fost gata, nevand toate avizele. Astfel, noul "Ion Oblemenco"…

- Unsprezece activisti pentru drepturile omului, inclusiv directoarea Amnesty International in Turcia, au respins miercuri acuzatiile de ”terorism” formulate impotriva lor, intr-un proces, la Istanbul, care provoaca ingrijorarea comunitatii internationale, relateaza AFP. Noua dintre acuzati se afla…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan spune ca aderarea Turciei la Uniunea Europeana ar putea contribui la depasirea problemelor cu care se confrunta spațiul intracomunitar, relateaza site-ul agentiei Anadolu, citat de Mediafax . “Escaladarea xenofobiei nu va aduce beneficii nimanui. Visul de putere…

- "Escaladarea xenofobiei nu va aduce beneficii nimanui. Visul de putere prin islamofobie nu va aduce progresul pentru nimeni. O Europa fara Turcia va ajunge doar la izolare, disperare si conflicte civile. Turcia nu are nevoie de Europa. Europa este cea care are nevoie de Turcia. Desi nu vor sa vada…