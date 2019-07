Stiri pe aceeasi tema

- A incercat sa-si apere un partener la trafic, insa a sfarsit intr-o ploaie de pumni! Omul de afaceri Catalin Plaiasu mergea spre casa, la Curtea de Arges, cand a nimerit in mijlocul unei dispute.

- Rona Hartner a intrat in direct la Antena Stars, chiar de pe patul de spital. Artista se afla internata in strainatate. Medicii au descoperit ca sufera de inca o boala grava si i-au interzis sa se intoarca in Romania.

- Kamara și fosta lui soție se afla in Turcia impreuna cu baiețelul lor, Leon, in varsta de cinci ani. Baiețelul a fost supus unui prim transplant de celule stem, iar tatal lui a publicat primele imagini de pe patul de spital. „Inca un pas pentru Leon a facut: primul transfer de celule stem. Un prim…

- Dupa ce a suferit un infarct miocardic in timpul antrenamentuui de miercuri, portarul echipei FC Porto, Iker Casillas, a postat, de pe patul de spital, un mesaj de retelele de socializare in care a vorbit despre starea lui de sanatate.

- Medicii au descoperit ca problemele de sanatate pe care le avea o femeie au fost cauzate de dragostea ei pentru ceai. O femeie de 47 de ani le-a spus medicilor unui spital din Detroit ca are obiceiul sa...

- Un barbat in varsta de 32 de ani a murit, vineri, dupa ce motocicleta pe care o conducea a intrat in coliziune cu un autoturism pe DN 73, in localitatea argeseana Stalpeni, conform Agerpres.roPotrivit unor surse judiciare, barbatul decedat era un politist aflat in timpul liber.Reprezentantii Inspectoratului…

- Adi de la Valcea a transmis mai multe mesaje, atat inainte de a fi operat la bila, cat și dupa ce a fost dus in salonul post-operator. Rona Hartner, operata pentru a doua oara de cancer la colon. Mesaj cutremurator pentru fani "Pentru prima data pe un pat de spital, ma pregatesc de…