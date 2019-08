(P) Tehnologia inovatoare a smartwatch-urilor – monitorizare optimă a stării de sănătate Intr-o era in care domnește evoluția tehnologica, smartwatch-urile au devenit o necesitate. Progresul este vizibil. Granița dintre utilizarea telefoanelor doar pentru apeluri pana la gadget-uri mai performante decat unele modele de laptop-uri a fost incalcata cu cațiva ani in urma. Un smartwatch a fost vazut o perioada ca fiind un moft. In prezent, un ceas inteligent are implementate funcții ce revoluționeaza fitness-ul, monitorizarea starii de sanatate și alte aplicații regasite in telefoane. Avantajul pe care au mizat marii producatori de pe piața telefoniei mobile și nu numai, este accesibilitatea.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

