Stiri pe aceeasi tema

- Cluj Napoca și Chicago – 13 iunie 2019. Dezvoltatorul de software cu capital 100% românesc, Fortech anunța lansarea unui parteneriat strategic cu o firma de consultanța în servicii financiare din SUA, Core Capital Management. Cele doua entitați își unesc forțele sub umbrela…

- La data de 4 iunie 2019, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, efectueaza 10 percheziții domiciliare, la membrii unui grup infracțional organizat format din șase persoane. Cei in cauza sunt banuiți…

- Prezent astazi la evenimentul „Colocviile Pieței Financiare”, Calin Rangu – Director Direcția Supraveghere și Control Intermediari, Conduita și Scheme de Garantare, a declarat : „Noua directiva de distribuție in asigurari (IDD) se aplica de 6 luni. Se constata o maturizare accelerata a brokerilor care…

- Odata cu apropierea tradiționalelor sarbatori pascale, bancile și instituțiile financiare nebancare (IFN) au lansat pe piața imprumuturi speciale dedicate cumparaturilor din aceasta perioada. Creditul pentru masa de Paște este acum in oferta la BRD Finance, un IFN controlat de catre grupul francez Societe…

- In perioada 15 Martie 2019 - 15 Iunie 2019, pentru plasarea oricarei comenzi de cabluri si accesorii de cabluri mai mare de 200 de euro din produsele aflate in portofoliul LAPP Romania livrarea este gratuita. In plus, pentru prima comanda cu o valoare mai mica de 200 de euro, in baza unui…

- (P) Micii reprezinta deja o mancare traditionala pentru romani. Micii calzi, aburinzi, preparati la gratar sau pe grill, cu putin mustar si o chifla proaspata sunt cea mai buna delicatesa pentru picnicuri, mese in familie sau un barbeque cu prietenii. Daca, pana nu demult, pe piata exista…

- Deputatii au aprobat, astfel, forma de la Senat, stabilind ca articolul 12, care fusese modificat de Parlament, sa revina la forma din legea in vigoare. "Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de…

- Kaspersky Lab a publicat rezultatele unei investigații asupra Genesis - un magazin online care tranzacționeaza peste 60.000 de identitați digitale legitime, furate, facand fraudarea cu succes a cardurilor mult mai ușor de realizat. Aceasta piața de desfacere, precum și alte instrumente ilegale, folosesc…