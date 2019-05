(P) Explorează însoritul tărâm al faraonilor. Circuit de 11 zile cu 749 euro! Ești dornic sa petreci toamna pe meleaguri exotice? Egipt poate fi cea mai inspirata alegere de vacanța, mai ales daca vrei sa imbini relaxarea la plaja cu aventurile in deșert și vizitele culturale. Pornește in deslușirea misterelor faraonilor, intr-un circuit de 11 zile, alaturi de Europa Travel, ce beneficiaza acum de tariful redus de 749 euro/persoana. In plus, daca rezervi calatoria pana la 24 mai, beneficiezi de un BONUS in valoare de 135 euro, ce consta in excursiile opționale la Alexandria, Muzeul de Egiptologie și Valea Regilor, valabil pentru plecarile din 04.09, 16.10, 27.11.2019! Prima… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

