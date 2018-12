OUG ''taxa pe lăcomie''. Barna, solicitare de urgență către Dăncilă "Dupa ce Justitia a fost distrusa si se lucreaza intens la acest lucru, iata vedem ca responsabilitatea devine una de neconceput. Astazi bursa, banii Romaniei au scazut cu 9% datorita unei decizii iresponsabile si a unui anunt iresponsabil facut ieri de ministrul Finantelor. In momentul de fata, Romania isi provoaca singura o criza de care orice tara civilizata cu un minim nivel de competenta incearca sa fuga. Ceea ce fac astazi domnii Teodorovici, Dragnea, Tariceanu este sa ucida perspectivele exact celor mai saraci cetateni ai Romaniei, pentru ca nu vor mai putea lua credite, salariile nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Am discutat cu cativa zeci de parlamentari. Cifrele sunt variabile, dar ati vazut ca Dragnea isi face bloc de obicei in jurul sau. Am un optimism moderat fata de aceasta motiune”, a declarat Dan Barna. El a facut un apel la parlamentari sa voteze motiunea de cenzura, in contextul in care…

- „Daca mai avea cineva vreo indoiala: OUG-urile pe justitie se decid in CEx-ul PSD, nu in sedintele de Guvern. Liviu Dragnea i-a cerut, astazi, ministrului Justitiei sa elaboreze un OUG pe Codurile Penale”, scrie Dan Barna pe contul sau de Facebook, potrivit News.ro. Liderul USR afirma ca,…

- Daca nu se produce o schimbare a politicilor Guvernului de la București, Articolul 7 ar putea fi activat chiar in perioada in care Romania deține președinția Consiliului UE, ceea ce ar fi ”o situație foarte urata”, a declarat europarlamentarul german Elmar Brok pentru Digi24, relateaza B1tv.ro.Activarea…

- 4.000 de militari cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de aeronave si 500 de militari din mai multe tari aliate sau partenere participa sambata, 1 Decembrie, incepand cu ora 10.00, la Parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti. Manifestatii…

- Intrebat, duminica seara la Romania TV, ce șanse sunt ca moțiunea de cenzura sa fie adoptata de Parlament, Traian Basescu a raspuns: "Parerea mea este ca nu se vrea o moțiune de cenzura. Au fost momente de dezbinare intre Tariceanu și Dragnea. Iși dadeau lecții unul altuia. Acum, dupa ce s-au impacat,…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca rezolutia Parlamentului European si raportul MCV sanctioneaza Romania din cauza unor oameni politici care nu inteleg care sunt regulile in Uniunea Europeana. "Sa nu ne amagim! Rezolutia Parlamentului European din 13.11.2018 nu este impotriva lui…

- Rezolutia de marți a Parlamentului European și Raportul MCV sanctioneaza Romania din cauza unor oameni politici care nu inteleg nici acum, la 11 ani de la aderare, care sunt regulile in Uniunea Europeana, afirma fostul președinte Traian Basescu. El mai spune ca atunci cand a aderat la Uniunea Europeana,…

- Monica Macovei: „Romanii ESTE un popor viu!” Norica Nicolai, replica la discursul lui Frans Timmermans din PE: De ce nu am avut o analiza a coruptiei in toate statele membre UE? Va plac doar acestea trei? Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a acuzat, miercuri, europarlamentarii ca nu au facut o analiza…