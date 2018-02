Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta si procurorii DIICOT Constanta au facut, in cadrul unei colaborari romano-cehe, 21 de perchezitii in Constanta, Medgidia, Cernavoda si Navodari, vizand destructurarea unui grup infractional specializat in infractiuni de proxenetism,…

- Statele din Europa, in special cele nordice, se intrec in beneficii acordate proaspetelor mame, gasesc solutii pentru cresterea demografiei si pentru bunastarea parintilor, in timp ce in Romania inca stau neatins bani atrasi din fonduri europene pentru achizitia pe obiecte necesare bebelusilor in…

- Cea de-a doua Conferința ThinkHealth s-a desfașurat sub zodia lui „se poate”, in contextul in care Romania va prelua, anul viitor, Președinția Consiliului Uniunii Europene. In contextul in care sistemul de sanatate traverseaza un punct de inflexiune generator de salturi și schimbari ample, ediția…

- Gica Hagi, 53 de ani, nu renunța la ideea de a parasi fotbalul romanesc. Chiar daca e inca indecis in privința destinației, lanseaza cateva piste pe care cei care raman aici și-ar dori sa le urmeze pentru ca fotbalul romanesc sa se dezvolte. O lauda pe FCSB pentru victoria cu Lazio, 1-0,…

- Andreea Berecleanu și-a deschis sufletul la o emisiune de televiziune șți a facut destainuiri despre ea. Andreea Berecleanu, care are doi copii din mariajul cu fostul jurnalist Andrei Zaharescu , a fost prezenta in platoul emisiunii „Agenția VIP”, de la Antena Stars. Prezentatoarea principalului jurnal…

- Ungaria are un plan cu gazoductul BRUA, in timp ce Romania doarme in bocanci. In timp ce vecinii nostri au o politica energetica cristalizata si coerenta, autoritatile noastre fac ce se pricep mai bine: se balbaie, dau din colt in colt si dovedesc o crasa lipsa de transparenta si de viziune.

- Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe astazi, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A), potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educatiei Nationale.

- Atletul Andrei Dorin Rusu de la CSM Dorna Vatra Dornei se afla intr-un moment foarte bun al carierei. Sportivul in varsta de 19 ani a intrat in atenția opiniei publice din Romania in vara anului trecut, cand reușea sa se incununeze in Italia campion european Under 20. Ca urmare a acelei ...

- Traducatorul Ernest Wichner a fost nominalizat la premiul pentru categoria carte straina - traducere pentru versiunea in limba germana a romanului "America de peste pogrom" /"Oxenberg & Bernstein", semnat de Catalin Mihuleac, care va fi oferit la Targul de Carte de la Leipzig (15 - 18 martie), anunta…

- Sala Unirii din Alba Iulia, locul unde s-a semnat in urma cu 100 de ani actul istoric de unire a Transilvaniei cu Romania, va deveni, pana la 1 Decembrie, una dintre atractiile principale ale orasului. Autoritatile sustin ca monumentul istoric va fi transformat intr-un Panteon al neamului Romanesc.

- Construit in 1926, Aeroportul din Galati a fost al doilea aeroport din Romania, el fiind locul de plecare catre Bucuresti a primului zbor romanesc cu bilet platit. Din cel mai vechi aeroport romanesc – Bucuresti-Baneasa – nu s-a mai pastrat nimic din cladirile construite in prima faza, asa ca singurul…

- Situația sportului romanesc, criticata de foști mari sportiv, precum Hagi, Nastase și Țiriac, este reflectata și de numarul persoanelor care activeaza in acest domeniu. Potrivit unui studiu Eurostat, valabil pe 2016, prezentat de revista NewMoney, in Romania sunt 12. ...

- Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca Romaniei se ridica la 97,2 milioane de dolari, potrivit casei de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners, care a reprezentat Agenția Naționala pentru Resurse Minerale (ANRM) in procesul cu gigantul american de la Camera Internaționala de Comerț…

- Gheorghe Hagi nu va mai vorbi despre fotbalul romanesc si se va concentra doar pe munca pe care o depune la FC Viitorul, a anuntat fostul international pe site-ul oficial al campioanei, duminica, la doua zile de la conferinta de presa in care a transmis ca vrea sa paraseasca Romania. „La ultima…

- "La ultima conferinta de presa mi-am exprimat opinia personala legata de situatia fotbalului romanesc, in care am precizat ca fotbalul la nivel mondial se dezvolta, iar la noi in tara avem mai putine stadioane, echipe, jucatori, antrenori si mai putini suporteri. Aceasta situatie a fotbalului din…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania, informeaza…

- Antrenorul echipei Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca ar vrea de la viitorul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal sa vina cu un proiect in care sa prezinte cum trebuie dezvoltat fotbalul pentru urmatorii 10 ani, astfel incat publicul sa fie din nou atras spre stadioane in numar cat mai…

- 'Nu poti sa dezvolti capital uman fara sa ai o lege functionala a parteneriatelor public private si fara o lege a lobby-ului. PPP-ul si lobbyul trebuie sa fie mecanisme eficiente si legitime de aparare a intereselor capitalului romanesc, nu doar o relatie cu Guvernul Romaniei, ci in relatie cu institutiile…

- Esti ambitios si dornic de performanta? Hai sa lucram impreuna in cele mai mai frumoase locatii din lantul hotelier MERA de pe litoralul romanesc. Mai multe detalii pe site-ul oficial http://www.meraresort.ro/ro-ro/cariere .

- Mihai Fifor, ministrul care a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor pentru functia de ministru al Apararii Nationale, are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. Ministrul propus pentru Aparare a declarat in cadrul audierilor…

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si aprilie. Elena Mateescu, directorul…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Legea Educației s-ar putea schimba radical, de anul viitor, venind pentru prima oara cu o reforma radicala. Romania ar putea adopta sistemul finlandez, care garanteaza protecția copilului, formarea...

- Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv gazduieste, in perioada 22 ianuarie - 28 februarie, o selectie de 15 lucrari din expozitia de fotografie "Martori evrei ai unui secol romanesc – fotografii si povesti din interviurile Centropa".

- Astazi, in cadrul campaniei „Carți care merita citite”, va propunem titluri captivante, aparute recent la Editura Corint, in colecția Istorie. Dincolo de realizarile scriitorilor straini, merita evidențiate lucrarile a doi autori romani: Nicoleta Ionescu-Gura și Florian Banu. Primul a ales sa scrie…

- Povestea maratonistul cu o singura mana: „Suferința e o parte din mine. Nu ma vad traind fara ea. De cand m-am nascut, suferința a fost ceva firesc in familie. Degeaba aș spune acum ca vreau binele, fiindca nu știu ce e ala, nu știu cum sa-l abordez.” Levente Ioan Polgar are o detașare pe care numai…

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- Mai tare ca Viagra. Afrodisiac romanesc pentru cei cu hipertensiune arteriala O planta care se gaseste din plin in padurile din Romania are efect afrodisiac, dar este recomandat si pentru bolnavii cu insuficienta renala sau hipertensiune arteriala. Brânca ursului este o planta raspândita…

- Conceptul de “B&B” (bed&breakfast) in turism l-am cunoscut de la americani, prin site-uri de profil. Aici, mii de romani, persoane fizice sau patroni de pensiuni iși inchiriaza deja locuințele in regim hotelier. Pentru mulți dintre ei, aceasta fiind principala forma de promovare. Dar cum ar fi ca un…

- O noua tragedie loveste lumea sportului romanesc. Un campion european și mondial la box a murit intr-un cumplit accident rutier. Georgian Tudor avea doar 22 de ani si era campion european și mondial la box. Din nefericire, a murit, joi seara, in urma unui accident rutier tragic, petrecut in localitatea…

- La Vaslui, ca la nimeni. Oamenii care au ieșit marți la plimbare, in centrul orașului, la Targul de Craciun, au avut parte de cea mai neplacuta surpriza: locul destinat sarbatorilor de iarna era inchis.

- Cine sunt cei mai cunoscuți jucatori de table din fotbalul romanesc. ”N-am știut ca e așa nebun, mi-a spart cutia in cap!”. Fotbalul romanesc e plin de ”tablagii”. Intre cei mai frenetici jucatori sunt Ilie Ciuclea, patronul lui Juventus București, Mircea Minea, primarul din Chiajna care are grija și…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala. Accidentul a a avut loc la ora 12,40 pe autostrada A3, traficul fiind apoi prezent…

- In urma cu 10 ani, compania nationala cazaha de petrol si gaze KazMunayGas a intrat pe piata din Romania devenind actionar la Rompetrol - toate acestea intr-o perioada de criza in care era dificil sa pui bazele unui nou business. Astazi, KazMunayGas nu mai este doar un jucator-cheie in sectorul…

- El a afirmat si ca isi doreste si isi va 'pune genunchii jos' ca sa dea Dumnezeu oameni care sa conduca intr-un an al senectutii. Constantin Necula, profesor universitar la Facultatea de Teologie din Sibiu, spune ca nu este dezamagit de politicieni, pentru ca nu s-a amagit niciodata, dar este trist…

- Dupa renuntarea la mijlocasul croat Josip Soljici, urmatoarea decizie a noului presedinte polist Radu Birlica a fost cooptarea in club a oamenilor de afaceri Virgil Tornoreanu si Cristea Opria, sustinatori ai prim-divizionarei timisorene antrenate de Ionut Popa, Opria avand si calitatea de impresar.…

- ”Eu vin dintr-o țara unde asemenea locuri pur și simplu nu exista. Biserici vechi, un centru istoric inconjurat de ziduri, mii de ani de istorie… așa ceva nu gasești in Statele Unite”, scrie o americanca pe blogul sau dupa ce a vizitat acest oraș. Sunt foarte multe locurile din Romania care ii uluiesc…

- Rezultatele tricolorilor la fotbalul juvenil lipsesc cu desavarsire de ani buni, insa acum Romania U19 si Romania U21 au sanse mari de a ajunge la Campionatul European. Iar exemplul lor poate fi urmat si de alte loturi.

- Fosta vicecampioana europeana la triplusalt Cristina Nicolau a decedat la varsta de 40 de ani, a anunțat, marți, Federația Romana de Atletism pe site-ul sau oficial. Specialista la triplusalt, cu...

- Peste 50.000 de clujeni au ieșit în Piața Unirii și Piața Avram Iancu în seara zilei de 1 Decembrie, pentru a vedea artificiile, concertele și a participa la Târgul de Craciun. Conform organizatorilor a fost depașita cifra de 50.000 de spectatori.…

- Dan Petrescu a fost luat prin surprindere de startul partidei dintre FC Voluntari si CFR Cluj, iar antrenorul a intarziat iesirea pe teren, fiind luat pe nepregatite de intonarea imnului Romaniei. Antrenorul liderului Ligii 1 a stat mai mult la cabine si a iesit pe teren in momentul…

- Denis Terentyev, fundasul lui Zenit Sank Petresburg, a fost batut de doi barbati dupa ce fotbalistul le-a ocupat locul de parcare. Jucatorul de 25 de ani s-a ales cu nasul spart si cu cateva contuzii si vanatai. Eterna problema a locurilor de parcare afecteaza si Rusia, iar asta a simtit-o…

- Florin Andone (24 de ani) s-a luat la bataie cu coechipierul Alejandro Arribas la antrenamentul de luni al lui Deportivo, a fost exclus din lotul pentru meciul de Cupa cu Las Palmas si reprimit o zi mai tarziu, iar acum a aflat intentiile conducerii lui Deportivo la Coruna. Chiar…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a declarat, vineri, pentru News.ro, ca suspendarea activitatii laboratorului antidoping de la Bucuresti de catre WADA nu afecteaza sportul romanesc. El a adaugat ca laboratorul nu va fi desfiintat.Citeste si: Premiera la parada! Fost sef de…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, spune ca Federația Romana de Fotbal-Tenis (FRFT), prin performanța deosebita obținuta la Campionatul European organizat in aceasta luna la Izvorani - 12 medalii de aur și una de bronz -, promoveaza cu succes țara noastra in competițiile internaționale.…

- Senatorul PNL Cluj Marius Nicoara: In anul Centenarului, PSD risca sa creeze un haos financiar Senatorul PNL de Cluj Marius Nicoara a criticat actuala putere pentru ritmul lent al acțiunilor cu impact social privind celebrarea a 100 de ani de la unirea tuturor provinciilor romanești si a acuzat…

- Lidia Bodea, director general Humanitas, și-a anunțat demisia din calitatea de membru al Comitetului Director al Asociației Editorilor din Romania, in semn de protest fața de lansarea carții "Lupta politica", scrisa de Dan Voiculescu, la Targul

- Scoala Gimnaziala nr. 31 din Constanta si Asociatia non profit Bibliovoluntarii din Medgidia sunt castigatorii concursului "Toata lumea intra in jocul educatiei ITldquo; din judetul Constanta, alaturi de alti 31 de castigatori din regiunile Banat, Dobrogea si Muntenia. Cei doi castigatori au primit…

- La Teatru Constantin Tanase si-a facut aparitie si Stela Enache, una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Vizibil indurerata de pierderea Stelei Popescu, aceasta a venit sa o vada pentru ultima data si

- Cea mai mare expozitie colectiva de fotografie cu vanzare se deschide astazi la Bucuresti, in cadrul Zilei Portilor Deschise la Chroma Studio. Evenimentul aduna la un loc cei mai talentati fotografi care au participat in ultimii opt ani la cel mai mare festival de arte vizuale din Romania, Vama sub…