Stiri pe aceeasi tema

- Liderii statelor prezente la summitul G7 au fost de acord ca tarile afectate de incendiile de vegetatie din regiunea Amazoniana trebuie sa primeasca ajutor cât mai repede posibil, a declarat duminica presedintele american Emmanuel Macron, relateaza Dpa, citat de Mediafax. "Sunt…

- O noua fundatie pentru protejarea mediului creata de actorul Leonardo DiCaprio si mai multi filantropi promite un sprijin financiar de 5 milioane de dolari organizatiilor locale care se ocupa de combaterea distrugerilor provocate de incendii in Padurile Amazoniene, potrivit MEDIAFAX.Earth…

- Norvegia, principalul donator de fonduri pentru protectia padurii amazoniene, a anuntat joi blocarea a 30 de milioane de euro de subventii destinate Braziliei, acuzata ca "nu mai doreste sa se opreasca din defrisari", transmite AFP. Tara scandinava reproseaza Braziliei ca nu respecta acordul convenit…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat, duminica, ca tara sa nu are nevoie de ajutorul german, dupa ce Berlinul a anuntat cu o zi inainte ca taie fondurile pentru proiectele de sustenabilitate vizand protejarea padurii amazoniene, informeaza luni agentia Xinhua. "Brazilia nu are nevoie de…

- Comisia Federala pentru Comert a Statelor Unite a dat o amenda record Facebook, pentru ca a incalcat dreptul de confidentialitate al utilizatorilor. Reteaua de socializare trebuie sa plateasca 5 miliarde de dolari si sa infiinteze un comitet independent pe probleme legate de confidentialitate. Amenda…

- Hackerii au dorit sa profite de celebritatea Simonei Halep si au solicitat bani in numele sportivei. "Hei, ma poate ajuta cineva? Sunt blocata in Elvetia, iar contul meu bancar nu merge aici. Am nevoie de 500 de dolari, sunt dispusa sa platesc 1.500 de dolari pana in week-end. Am un cont pe…

- La inceputul lunii iulie, exporturile din regiunea transnistreana au constituit 303,6 milioane de dolari, fiind cu 16,6 milioane de dolari (13,2%) mai putin decat anul trecut. In acelasi timp, importurile in regiune au ramas practic la acelasi nivel, depasind 604,5 milioane de dolari.

- US Open devine, astfel, turneul de tenis cu cele mai mari premii din istorie. Castigatorii la simplu feminin si masculin vor primi cate 3,85 de milioane de dolari (3,43 miloane de euro). In comparatie, la ultimul grand slam, cel de la Wimbledon, Simona Halep si Novak Djokovic au fost premiati cu…