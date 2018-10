Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca Guvernul pregateste de la 1 ianuarie, in mod deliberat, un puseu inflationist, prin indexarea actiunilor in functie de inflatie. Liderul PNL sustine ca, de fapt, veniturile romanilor vor fi taiate prin cresterea preturilor la carburanti sau tigari.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca Guvernul pregatește de la 1 ianuarie, in mod deliberat, un puseu inflaționist, prin indexarea acțiunilor in funcție de inflație. Liderul PNL susține ca, de fapt, veniturile romanilor vor fi taiate prin creșterea prețurilor la carburanți sau țigari.„Inflația,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, accentueaza mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis și arata ca, pentru Tudorel Toader demisia ar fi prea puțin. Orban reamintește ca PNL a facut demersurile pentru ca Legile justiției și codurile sa fie analizate de Comisia de la Veneția.Citește și: DOLIU…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica la Craiova, ca partidul sustine solicitarea sefului statului Klaus Iohannis, care i-a cerut demisia lui Tudorel Toader, insa acest lucru este insuficient, avand in vedere criticile Comisiei de la Venetia pe Legile justitiei si Codurile Penale.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara ca Guvernul este "la genunchiul broastei" in ceea ce priveste atragerea de fonduri europene, afirmand ca in ultimii cinci ani nu a fost intocmit un proiect de infrastructura finantat din fonduri europene, scrie Agerpres. "In materie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Arad, ca actualul guvern "trebuie remaniat in totalitate", el apreciind ca niciunul dintre ministri nu ar fi avut rezultate in domeniile pe care le-au condus, fapt care ar fi determinat "crize in toate sistemele publice"."Guvernul acesta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Arad, ca actualul guvern "trebuie remaniat in totalitate", el apreciind ca niciunul dintre ministri nu ar fi avut rezultate in domeniile pe care le-au condus, fapt care ar fi determinat "crize in toate sistemele publice". "Guvernul acesta trebuie…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu a precizat ca, de la inceputul anului viitor, soferii care polueaza vor fi obligati sa plateasca o taxa. "Facem masuratori cu ajutorul colegilor de la protectia mediului, nu mai vrem masini care polueaza. Eu am pus un termen, pana la finele acestui an sa gasim…