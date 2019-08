Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat, marti, ca sustine toate declaratiile liberalilor referitoare la falsificarea cifrelor bugetare si apreciaza ca, in loc sa se ocupe de guvernare, ”PSD se preocupa de plangeri penale”.”Reflexul comunistoid al PSD de a inchide gura celor care spun lucrurilor…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, dupa retragerea SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), ca dorește un nou acord nuclear cu Rusia, care ar trebui sa includa și China, informeaza postul BBC News preluat de mediafax.Liderul de la Casa Alba a transmis ca a discutat ideea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a apreciat luni ca decizia CCR cu privire la proiectul de revizuire a Legii fundamentale este ''stranie'' si a anuntat ca liberalii vor elabora un proiect de modificare a legii penale pentru interzicerea amnistiei si gratierii pentru fapte de coruptie.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca a mandatat senatorii liberali sa voteze la vedere in favoarea urmaririi penale a fostului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. El a spus ca tema procedurii de incepere a urmaririi penale pentru fostul ministru a fost pe agenda Biroului Executiv…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, anuntat, miercuri, ca a sesizat Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile efectuate de catre companiile Primariei Capitalei, dupa ce instanta a decis anularea hotararilor de infiintare.”Am sesizat, cu nr. de inregistrare, prin adresa oficiala,…

- Consultarile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Klaus Iohannis și partidele parlamentare au inceput cu PNL, primul partid invitat. Șeful staului i-a felicitat pe liberali pentru rezultatele obținute la alegerile europarlamentare, cel mai bun scor din istoria post-decembrista a PNL. La finalul…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca decizia Uniunii de a nu mai susține guvernul Dancila ramane in vigoare. Totodata, Kelemen a spus ca, in cazul in care UDMR va fi invitata sa contribuie la textul unei moțiuni de cenzura, o va face. ”Saptamana trecuta, inainte de alegeri, dar nu are nicio…

- In plina campanie electorala, presedintele PNL, Ludovic Orban a facut miercuri, 15 mai 2019, o vizita in judetul dambovita. In prima parte a zilei a mers in mai multe localitati dambovitene iar dupa-amiaza a ajuns la Targoviste unde a sustinut o conferinta de presa iar dupa aceea a continuat…