Orban: Ponta, declarații deloc măgulitoare la adresa mea. Am REFUZAT... ”Ați vazut ca Victor Ponta a facut niște declarații deloc magulitoare la adresa mea, am refuzat sa dau orice fel de raspuns. Din punctul meu de vedere, am ințeles ce s-a intamplat in 26 mai intr-un mod foarte simplu, foarte clar: oamenii nu mai accepta ca actuala coaliție majoritara sa conduca Guvernul, oamenii iși doresc o schimbare profunda. Obligația noastra, a celor care am primit votul, este sa facem tot ce depinde de noi pentru a pune punct acestei guvernari, sa incercam sa obținem majoritate pentru moțiunea de cenzura și sa formam o alta majoritate, evident, daca este posibil” a spus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

