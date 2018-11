S-a lansat Marshmello ft. Bastille – Happier (Stripped)

Marshmello si Bastille isi bucura fanii prin lansarea variantei acustice a piesei „Happier”, cantata in premiera, in cadrul BBC Radio 1’s Live Lounge. Noua interpretare a piesei „Happier” pune in cu totul alta lumina spiritul acestui material, mutand atentia ascultatorului asupra versurilor… [citeste mai departe]