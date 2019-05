Stiri pe aceeasi tema

- ”Am sa va vorbesc despre referendumul convocat de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Fug infractorii din fruntea PSD-ALDE de acest referendum ca dracu de tamaie. Le este frica pentru ca stiu ca romanii nu sunt de acord cu coruptia, ca romanii considera coruptia cel mai mare pericol la adresa…

- "Oare ce om fi facut rau de am ajuns sa fim pedepsiti, sa fim condusi noi, un popor de oameni cu sapte ani de acasa, un popor de oameni credinciosi, un popor de oameni inteligenti, un popor de oameni plini de viata, ospitalieri cinstiti, cu ce am pacatuit de am ajuns sa fim condusi de toate cozile…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis, joi, de Ziua Europei, ca romanii sarbatoresc proclamarea independenței de stat și alaturi de țarile europene victoria asupra Germaniei naziste. „Ne vedem la Iași!”, a spus Dragnea, in ziua mitingului PSD in oglinda la summitul UE de la Sibiu.„9 mai are…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Craiova, ca reprezentantii PSD au permis perpetuarea dublului standard la produsele care se vand in Uniunea Europeana, tradand interesele consumatorilor romani."In Parlamentul European a fost in dezbatere directiva de combatere a dublului…

- Traian Basescu, șef de stat intre anii 2004 – 2014, deschide lista candidaților PMP la alegerile europarlamentare din 26 mai. Invitat al jurnalistelor Maria Andrieș și Adriana Nedelea la Interviurile Libertatea Live, fostul președinte a vorbit despre politicieni de la Putere și din Opoziție, a afirmat…

- Duminca, liderul PSD a fost la Targu-Jiu, la filiala Gorj a partidului, unde a susținut obișnuitul discurs in fața membrilor și susținatorilor partidului sau, vare se pregatesc sa-și aleaga un lider statutar. Una din temele abordate a fost și cea legata de atacurile din partea unor politicieni, ziariști…

- "Este suficient faptul ca PSD si ALDE s-au compromis fara drept de apel la nivelul Parlamentului European si au devenit paria in familiile politice europene de care apartin. Obtuzitatea si aversiunea personala impotriva unui roman, care are sansa de a ocupa o pozitie de prim rang in arhitectura europeana,…

- „De asemenea, i-am mandatat pe liderii celor doua grupuri din Camera si din Senat sa caute sustinere, dupa identificarea unui candidat credibil, care sa constituie o garantie privind respectarea legii si corectitudinea derularii procesului electoral in Romania, sa caute sprijin si la alte formatiuni…