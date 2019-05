Stiri pe aceeasi tema

- Fostul iubit al lui Razvan Ciobanu a vorbit pentru prima data despre creatorul de moda. S-au desparțit cu scandal, dar voiau sa se impace. Vorbisera la telefon cu puțin timp inainte de tragedie și aveau de gand sa se intalneasca, dupa Paște, insa lucrurile au luat o intorsatura greu de imaginat.…

- Un oaspete asteptat cu mult drag de fiecare data in Baia Sprie este Loic Thetio, presedintele asociatiei franceze „Association Solidarite PloemeuRoumaniE”. Francezul, mai roman ca multi dintre noi, a revenit cu ajutoare pentru Caminul pentru Persoane Varstnice din Baia Sprie, dar si pentru alte comunitati…

- Horoscop Minerva 29 aprilie – 5 mai 2019: Berbec Intarzierile sau anularile pot fi inevitabile in aceasta saptamana in ceea ce privește anumite planuri de calatorie. In timp ce ii ajuți pe alții sa vorbeasca despre problemele lor o faci și pentru propria ta fericire. Fa-ți o evaluare te ajuta…

- Julia Louis-Dreyfus a declarat ca cele sase luni de chimioterapie prin care a trecut au ajutat-o sa realizeze ce este cu adevarat important in viata sa. Actrița, in varsta de 58 de ani, a fost diagnosticata cu cancer de san in septembrie 2017. Actrița care a interpretat rolul Elaine Benes in serialul…

- Cantareața Roxana Nemeș a facut declarații despre povestea de iubire pe care o traiește de ceva timp. Artista are o relație cu Calin Hagima, alaturi de care pare mai fericita ca niciodata. Zilele acestea, vedeta și-a sarbatorit ziua de naștere și l-a avut alaturi pe iubitul ei. "Prima urare mi-a facut-o…

- Puțini sunt cei care ating culmile acestui sentiment, pentru ca, de cele mai multe ori, este reprezentat doar de un moment de maxima intensitate, ce nu dureaza, insa prea mult. Deseori, ai auzit ca lucrurile marunte sunt cele care iți aduc fericire, umplandu-ți sufletul de bucurie. Cu toate acestea,…

- In condițiile vieții agitate de astaz ,este din ce in ce mai complicat sa ai o viața liniștita și fericita alaturi de cei dragi. Stresul cotidian legat de activitatea de la serviciu, de bani, de problemele in familie lasa urme adanci asupra psihicului uman și creeaza, de foarte multe ori, neințelegeri…