Operatorul național feroviar francez vrea să lanseze trenuri de mare viteză cu prețuri low-cost în Spania ​Operatorul național francez SNCF vrea sa lanseze pe piața spaniola trenuri de mare viteza la care biletele sa fie mult mai ieftine decât la cele ale companiei naționale din Spania, RENFE. Francezii vor sa profite de deschiderea pieței spaniole în 2020 și spun ca trenurile AVE sunt mai ales pentru clienții business și este nevoie de alternative mai ieftine, scrie publicația L'Express.



În Franța, SNCF a lansat în 2012 posibilitatea de a calatori la prețuri mai mici cu trenurile TGV, așa-zisele trenuri &"low-cost&" neavând vagon-restaurant, iar pentru bagajele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contactat de AFP, ministerul nu a dorit sa indice daca barbatul, care domiciliaza in Sevilla, voia sa actioneze in Saptamana Mare, cand sute de mii de turisti vin in capitala andaluza pentru a asista la procesiuni catolice."Politia nationala si serviciile de informatii spaniole si marocane…

- Conform Organizatiei Mondiale de Turism, Franta este tara cea mai vizitata din lume. In 2018, 84,5 milioane de turisti au ales aceasta tara ca destinatie de vacanta, invocand ca motive multitudinea obiectivelor turistice, vinurile si mancarurile deosebite, capitala unica si coastele insorite. Pe locul…

- Operatorul feroviar național german Deutsche Bahn a cerut companiilor Siemens și Bombardier sa rezolve problemele de calitate de la noile trenuri de mare viteza ICE 4, scrie Reuters. In ultimii ani a crescut ponderea trenurilor germane care intarzie, iar rețeaua are nevoie de modernizare, pentru acest…

- Numele lui Razvan Marin este vehiculat de ceva vreme in mass-media internationala privind un transfer la una dintre fortele continentului. Si, daca la un moment dat s-a crezut ca Italia si Spania par destinatiile cele mai potrivite pentru viitorul star al nationalei Romaniei, iata ca altele sunt drumurile…

- FC Barcelona este cea mai faultata echipa din campionatele mari ale Europei - Anglia, Spania, Italia, Germania si Franta - arata un studiu al CIES Football Observatory. CIES a clasificat echipele din Big 5 in...

- Profesorii și elevii Colegiului National de Arta “George Apostu” Bacau au in desfașurare in perioada 2018-2020 Profesori si elevi din Grecia, Portugalia, Polonia, Italia si Romania s-au intalnit in perioada 24-28 februarie 2019, la Madrid (Spania) la Școala I.E.S. “Gerardo Diego”, intr-o prima mobilitate…

- Cea de-a 33-a editie a Premiilor Goya, cele mai importante recompense cinematografice spaniole, se va desfasura sambata seara la Sevilia, relateaza agentia EFE, citand surse al organizatorilor. Va fi pentru a doua oara in istoria acestor premii in care gala de decernare se desfasoara in alt oras decat…

- Zeci de politisti cu cascheta si inarmati si macarale au fost desfasurati pe promenada Castellana, o artera care taie capitala spaniola de la nord la sud, pentru a-i obliga pe taximetristi sa-si mute masinile care blocheaza traficul. In ciuda tensiunilor intre grevisti si politisti, nu au fost semnalate…