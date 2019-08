Stiri pe aceeasi tema

- Cele cinci state care vor primi migrantii de pe nava Open Arms, respectiv Franta, Germania, Luxemburg, Portugalia si Spania, vor anunta fiecare cate persoane vor prelua si vor decide cum vor efectua transferul lor din Italia.Dupa mai multe zile de asteptare din cauza refuzului ministrului…

- Migrantii aflati la bordul navei Open Arms au început sa debarce marti seara pe mica insula italiana Lampedusa, potrivit unor imagini difuzate la televiziune, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Un procuror italian a ordonat marti debarcarea acestor migranti avand in vedere situatia tensionata de la bord si punerea sub sechestru a navei organizatiei umanitare spaniole cu acelasi nume. La bordul Open Arms s-au aflat 147 de migranti cand a ajuns joi in apropiere de Lampedusa si peste…

- O nava militara spaniola va pleca marti catre insula italiana Lampedusa pentru a prelua migrantii de pe nava ONG-ului spaniol Open Arms, care vor fi transferati pe insula Mallorca, a anuntat guvernul de la Madrid, potrivit AGERPRES.Citește și: Șeful INML face anunțul! Rezultatele au fost doar…

- Potrivit ONG-ului spaniol, care a difuzat pe Twitter si o inregistrare video, primul barbat a sarit in apa in primele ore ale diminetii de marti. 'E posibil ca el sa fi fost debarcat (pe Lampedusa de garzile de coasta italiene), dar nu avem o confirmare oficiala', a explicat o purtatoare…

- Reprezentanții organizației care deține nava Open Arms, la bordul careia se afla peste 100 de migranți, au anunțat luni ca ar fi fost informați ca Guvernul spaniol le va permite celor aflați la bordul navei debarcarea în insula Mallorca, potrivit Euronews, citat de Mediafax. „Acum, dupa…

- Nava spaniola Open Arma se indrepta, miercuri, catre insula italiana Lampedusa cu 147 de migranti salvati din apele Mediteranei, dupa ce un judecator din Roma a suspendat decretul lui Matteo Salvini care interzicea navei sa intre in apele Italiei, informeaza AFP.

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini i-a cerut sambata actorului american Richard Gere sa-i gazduiasca "in vilele sale" pe cei 160 de migranti aflati la bordul unei nave care apartine organizatiei neguvernamentale spaniole Open Arms si care asteapta ca o tara europeana sa le permita accesul…