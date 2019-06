Iranul a denuntat joi o actiune americana "provocatoare si foarte periculoasa" la adresa "integritatii sale teritoriale", dupa doborarea de catre armata a unei drone americane in "spatiul sau aerian", intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU si Consiliului de Securitate, informeaza AFP.



"Va scriu pentru a va informa despre o noua actiune foarte periculoasa, provocatoare si ilegala a fortelor militare americane impotriva integritatii teritoriale a Iranului", se arata in scrisoarea ambasadorului iranian pe langa Natiunile Unite, Majid Takht Ravanchi.



In scrisoare…